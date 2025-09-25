中市綠議員助理遭推擠要求道歉 藍籲遵循議場規定

快訊

中央社／ 台中25日電

台中市議會民進黨議員助理今天一起召開記者會，要求國民黨市議員李中及陳政顯為昨天在議事廳推擠及斥喝行為道歉，否則將提告；國民黨團則呼籲所有助理應遵循議場規定與分際。

近20名民進黨議員助理今天站出來，針對昨天藍綠議員在市議會討論「普發5萬」議題，各自擠到官員席前表達立場時，有綠營議員助理陳述遭李中及陳政顯推開及斥責。所有助理現場高喊「立即公開道歉，不道歉就提告」，以捍衛工作權益。

民進黨議員林祈烽的助理林士弘更出示驗傷單表示，當時僅走到議場前方，並未與任何人發生推擠，卻突然被李中用力從背後拉扯、胸口也遭到掌擊，整個人被推倒撞上另一名議員。他已到醫院驗傷，發現胸部、左側中指、左側膝部挫傷。

國民黨團則由市議員黃馨慧研究室主任劉曉慧、市議員羅永珍服務處執行長陳清崧、原住民市議員朱元宏辦公室執行長朱博揚等人也召開記者會，呼籲所有助理應遵循議場規定與助理分際，不要「做賊喊抓賊」。

李中表示，議會本就有議事規範，且日前在臨時會大會決議通過，一切依規範進行，大家各自表述，昨天民進黨助理直接衝往市長備詢席，他才衝上前要求其離開。

陳政顯指出，議事攻防是民主政治常態，希望議會同僚間彼此尊重，並遵守議長張清照提醒約束助理的要求。對於昨天議場推擠，如言語、動作有不適之處也請多包涵，希望紛擾落幕，大家齊心協助花蓮早日重建家園。

張清照也在今天大會中重申助理進入議場規定說，大會期間議員於議事堂，對議題爭論或議員集體表達意見時，請議員助理不得參與，且應保持距離，只能在議員座席範圍內服務，並確實遵守議會議事規則中議事堂拍攝和直播範圍規定，不准在議場擅自錄影直播，禁止進入議事堂前廣場。

