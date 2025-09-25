快訊

採果、品酒、園藝到海線風味 彰化農遊11行程上架旅行社

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
「2025農村旅遊風土提案所」計畫以創新服務設計推出11條農遊路線。記者林敬家／攝影

彰化縣府結合農業、文化與旅遊，打造專屬在地的農遊品牌，今年攜手中央輔導5組獲獎團隊，共推出11條農遊行程，並透過與東南旅行社合作，上架至擁有60萬會員的平台，將彰化農村體驗納入大型旅行社的產品線。預計配合下月展開的台灣設計展，把觀展人潮導入在地。

彰化縣長王惠美指出，「2025農村旅遊風土提案所」計畫以創新服務設計，把「農業力」轉化為「旅遊力」，並透過「內容升級、通路連結、數位導流」建立可持續的體系。

今年舉辦8場次、24小時培力課程，共吸引100位業者、17組團隊參與，最終5條特色路線脫穎而出，包括青農主導的金獎「田間旅遊RPG」、推廣環境永續的銀獎「農業1+1」、以及展現循環美學的銅獎「巡田計畫」等。

11條行程涵蓋採果、品酒、食農教育、園藝手作到海線風味教室，串聯農場、餐廳與文化場域。例如在葡萄園品酒、在果園體驗採收，或走讀田尾百年老樹與花園景觀；產品上架旅行社後，將農村的智慧與創意化為具體行程，讓外地遊客能夠透過旅行社訂購，直接走進彰化農村。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣府結合農業、文化與旅遊，打造專屬在地的農遊品牌，推出11條路線。記者林敬家／攝影

