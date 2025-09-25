中市綠營助理控藍議員暴力恐嚇 藍營助理反擊「不要做賊喊抓賊」

台中市議會民進黨團提案「普發5萬元現金」爭議不斷，藍綠議員昨再度在議場衝突，並延伸出「助理遭推擠」的新案外案。藍綠議員助理今先後召開記者會，綠營指控，昨助理拍攝質詢畫面時，遭國民黨團書記長李中推擠、喝斥，甚至被國民黨議員陳政顯恐嚇，要求不道歉就提告；藍營則呼籲所有助理應遵循議場規定與助理分際，不要「做賊喊抓賊」。

中市議員林祈烽助理林士弘今指控，昨拍攝質詢畫面時，遭國民黨團書記長李中推擠、喝斥，甚至被國民黨議員陳政顯言語恐嚇。此舉不僅威脅助理人身安全，更是議員以權勢壓迫、踐踏議會制度的行徑。

中市議員張家銨助理温佑宸說，現場也有國民黨與民眾黨助理在場，凸顯國民黨議員對民進黨助理的針對性行為。

民進黨團議員全體助理要求，任何助理都不該遭受暴力與恐嚇，李中與陳政顯兩位議員必須「立即公開道歉，不道歉就提告」，捍衛助理的安全與工作權益。

國民黨中市議員助理今也召開記者會批評民進黨助理「做賊喊抓賊」。市議員羅永珍服務處執行長陳清崧說，議會早9月16日就公開規定，大會議程間助理不能靠近備詢台前方區域；根據過去慣例，議員本人在議場走動，助理都會主動讓開，但事發時該名助理確實擋到議員行走動線，才造成推擠，大家應尊重議事堂內的議事規則。

李中強調，議會本就有規範、且日前在臨時會又經大會決議通過，助理不得加入議員表達意見的活動，但昨天民進黨再次故技重施，由助理直接衝往市長備詢的方向，佔據其它議員的位置，他才趕緊衝上前要求其離開，是該名助理違規在先。

陳政顯說，議事攻防是民主政治常態，希望議會同僚間彼此尊重，並遵守議長提醒約束助理的要求。對於昨日議場推擠，如有不適也請包涵，希望紛擾落幕。

民進黨中市議員陳俞融助理今在質詢時上前拍攝質詢畫面，遭台中市議長張清照阻止，指「大會期間不能拍攝」，該名助理當下趕緊離開。