民代爭取拓寬潭子頭家厝車站聯外巷道 預計農曆年前通車

台中市潭子區頭家厝車站啟用後，通勤需求大增，但聯外道路中山路一段386巷僅6公尺寬，尖峰時段會車困難，立委楊瓊瓔與中市議員賴朝國爭取中央與市府投入1700萬元，推動「砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程」，今天會勘，預計農曆年前開放通車。

楊瓊瓔與賴朝國今天上午邀集相關單位會勘，她表示，該工程涉及省道台3線中山路自來水及台電管線遷移，一度無廠商投標，經多方協調克服困難後，已於今年6月開工，目前工程進度已達53%，預定明年4月底完工，她期許年底能完工，明年農曆年前開放通車。

台中市養護工程處說明，潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程新建全長約138.5公尺箱涵，將巷道自6公尺拓寬至11.5公尺，改善通行瓶頸，箱涵淨寬5.5公尺、深3.5公尺，通水斷面提升至18.55平方公尺，解決砌石護岸老舊掏空與排水斷面不足問題，提升排洪，也讓交通更順暢。

頭家東里長劉進福表示，386巷拓寬後將更便利通行，帶動地方繁榮，也讓通勤旅客進出更順暢，他感謝楊瓊瓔、賴朝國多年爭取。住在巷口的張姓住戶說，感謝民代努力奔走，期待早日通車，讓他們進出車站更方便。

市議員賴朝國說，386巷東接頭家厝車站，西連台3線，是居民通勤必經要道。若依都市計畫檢討拓寬，勢必涉及徵收私人土地與拆遷，不但引發民怨，也曠日廢時。市府建設局提出溝渠新建箱涵方式，善用既有空間，不必徵收也能立即改善交通瓶頸。