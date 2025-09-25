快訊

白沙屯媽首次遶境南投市 創意接駁讓香燈腳追媽祖零負擔

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
白沙屯媽祖200年來首度入境南投縣，並駐駕松柏嶺受天宮，盛況空前。圖／資料照片、取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖200年來首度入境南投縣，並駐駕松柏嶺受天宮，盛況空前。圖／資料照片、取自白沙屯媽祖網路電視台

南投市300年來第一次，宗教盛事「三神贊境藍田書院」9月27日、28日登場，白沙屯拱天宮媽祖首度駕臨南投市，與松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女共同贊境，被視為難得的「三神合境」時刻，全市動員準備迎接來自全台的香燈腳

白沙屯媽祖27日中午將駐駕南投縣農會，28日下午抵達南投市公所，展開兩天行程。市長張嘉哲表示，這是南投首次迎來白沙屯媽祖，地方宗教文化能量將全面展現，「三神護佑、南投同慶」，期盼信眾與市民齊心共襄盛舉。

這次贊境活動最大特色，是結合南投市各級學校參與。沿線規劃學生舞蹈、音樂、武術等表演，甚至由多所學校學生合力扛起白蛇神轎，展現跨世代齊心守護的景象。地方人士認為，這份教育與文化結合的精神，也是媽祖願意遶境南投的重要原因。

市公所則全力整合資源，號召里長與志工協助行程，沿線設置茶水與點心站，提供香燈腳免費享用；另有來自全國的團體與善心人士自發提供補給，秉持「隨緣結緣」心意，讓信眾在熱鬧氛圍中感受南投人的誠意。

為便利進香，市府規劃多處免費停車場，並安排秩序志工引導，另邀「累了請上車」團隊隨行，在駐駕點與停車場設置接駁據點，讓體力不支的信眾搭乘愛心車繼續隨行。香燈腳可透過LINE社群「媽祖徒步進香交流群」即時掌握車輛資訊。

此外，市府推動「友善廁所」計畫，鼓勵居民張貼標誌，開放自家浴廁提供信眾使用；沿線也規劃茶水站、淋浴車、住宿點與鑽轎設施，並安排學校團體演出，讓整場盛會兼具莊嚴與熱鬧。

張嘉哲提醒信眾，民眾可透過南投市公所網站連結，搭配「白沙屯拱天宮」YouTube頻道，即時追蹤媽祖神轎動態。

白沙屯媽祖27、28日將與松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女遶境南投市。圖／南投市公所提供
白沙屯媽祖27、28日將與松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女遶境南投市。圖／南投市公所提供
白沙屯媽祖28、29日將與松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女遶境南投市。圖／南投市公所提供
白沙屯媽祖28、29日將與松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女遶境南投市。圖／南投市公所提供
白沙屯媽祖27、28日將與松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女遶境南投市。圖／南投市公所提供
白沙屯媽祖27、28日將與松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女遶境南投市。圖／南投市公所提供

白沙屯媽祖 南投縣農 香燈腳

