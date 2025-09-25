八仙山國家遊樂區竹構藝術公廁 獲建築園冶獎等三獎

林業及自然保育署台中分署重新整建八仙山國家森林遊樂區內3座竹藝特色公廁及1座森林療癒休憩場所，利用國產竹材及獨特空間設計，結合自然景觀特色，2024年榮獲內政部建築研究所淨零建築卓越獎，昨天又獲頒高雄市建築經營協會「2025建築園冶獎」、「評審特別獎」，同時獲評審委員頒發「零碳永續特別獎」三項殊榮。

林業保育署台中分署表示，民國113年整建完成的3座竹藝特色公廁及1座森林療癒休憩場所，坐落於園區內主要遊憩範圍內，新穎優美的建築造型，打破既有公廁的刻板印象，自啟用以來深獲遊客好評。

建築園冶獎以「園冶參零．零碳未來」為主軸，與公廁工程低碳轉型，提升建築效能之目標一致，「低碳」、「創新」，在自然綠化兼具藝術美學原則下，融合了八仙山竹藝形象特色及山林自然意象，同時巧妙地營造森林場域療癒氛圍。

林業保育署台中分署說明，在十文溪邊的「浮竹軒」公廁，以竹桁架屋頂構築，如一葉輕舟般輕盈的漂浮著，搭配質樸夯土外牆，創造宜人的半戶外空間，讓如廁的遊客另有一番舒適、潔淨的體驗。