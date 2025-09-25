台中這家醫療棄處理廠被抗議違規多 業者：經營合法且要遷走了

台中市大里「漢杞工程股份有限公司」專門處理醫療廢棄物，今晨有環保人士開記者會指該公司歷年有多次違規，近日卻傳出環保局將准予展延其經營許可，希市府應勒令其停工。漢杞負責人許錦構則澄清，該公司沒有環保人士所指汙染嚴重之事，預計明年底即遷至烏日新廠經營，不再在大里舊廠營業。

開記者會的環保人士有時代力量秘書長林邑軒、時代力量台中市黨部執行長、大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺、前市議員張滄沂、監督施政聯盟執行長許心欣和大里里長李錫全、夏田里長曾盛琪，以及新里里長何世琦等人。

鄒明諺說，漢杞每月可焚燒160噸的甲級醫療廢棄物，但歷年違規次數高達36次，累計裁罰金額4百餘萬元，在2018年更發生戴奧辛超標3倍事件，近兩年發生過異味汙染物超標事件、製成廢棄洩漏逸散事件，大里居民多次陳情卻未見改善。

尤其，漢杞設在人口密集區，方圓1公里內有11所學校和大里運動公園，影響近6千名師生健康；方圓3公里內更包含54間學校和幼兒園，總計影響近4萬名師生健康，環保局卻不斷同意展延許可證。許可證將在明年1月1日到期，環保局應傾聽大里居民的苦楚。

張滄沂亦表示，在他擔任市議員期間就多次反映，漢杞幕後股東有政治力量，市府應以民眾健康為先。

許心欣指控，漢杞每年只能操作300日，但2022至2024年每年均超時32至37天，環保局應比照中火開罰並勒令其停工或停業，廢止操作許可。

許錦構說，該公司設置時大里僅10萬人，位處大里舊工業區內，一切合法，但處境猶如台化在彰化一般，最初是彰化縣長邀請去，最後卻被抗議。他說，公司經營戰戰兢兢，會被罰就是環保局嚴格監督的明證，截至目前都是一些微小事件，後來也有被撤銷的，營運超時是計算方式有誤。鄒明諺會開記者是為了明年要選市議員造勢。

他坦承，除了漢杞，烏日的達闊友力公司也是他經營的醫療廢棄物處理公司，不過，他已獲環保局許可，另在烏日喀哩興建新廠，用更進步的焚化爐，並在明年底把現有兩家都移至新廠經營。大里廠土地原就是租用，未來也就不再租用。