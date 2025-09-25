彰化教師節禮券僅20店可用 師怨不方便

彰化縣政府採購教師節禮券年年採最低標，得標超商全台家數在四大超商敬陪末座，彰化縣26鄉鎮市僅20家，集中12鄉鎮市，教師反映「送禮要有誠意」；縣政府回應表示，明年將視財政狀況研議調整招標方案，全縣發放象約8000人。

縣政府昨邀請教師團體、縣立學校教師代表座談，縣長王惠美傾聽教育界聲音。教師代表反映教師節禮券「不好用」，得標超商在自家官網公布全台家數不到810家，根據教師蒐集資料顯示彰化縣有20家，集中12鄉鎮市，全縣兩市的彰化市4家，員林市只1家且附設在學校內，學校放學、放假就打烊，非這所學校的教師要使用禮券，必須上課時間內用校外人士身分登記入校到超商，實在誇張。

教師代表建議縣政府改變採購合約，不要再採最低標，希望能選家數越多、設點越普及的商家。王惠美回答說，今年採購合約已定並發出禮券，無法更改。教師代表希望明年變更；王惠美答覆說，縣政府經費被中央刪除一般補助款約51.7億元，財政拮据，明年將視財政狀況研議調整方案。

一位國中教師表示，縣政府教師節禮券因超商店數太少，她居住的鄉和任教學校的鄉都沒分店，若沒刻意或順道去有分店的大鄉鎮，即無從使用禮券，像去年300元禮券還沒用，今年又有600元禮券，要使用得專程跑一趟。

另國小教師說，大家反映教師節禮券不方便使用已非一、兩年，縣政府未作改變，顯示行政僵化，按前一年模式辦招標業務，辦完了事，沒考慮受贈者感受，希望教育座談之後縣政府明年起「送禮要有誠意」，給收禮者方便使用。