勞動部推動中階移工 中彰投逾900廠商留才

中部精密機械、金屬加工與塑膠製品等產業長年缺工，勞動部推動「移工留才久用方案」，開放資深移工轉任中階技術人力，至今已有中彰投逾900家廠商參與。不過也有廠商質疑成本過高，持保留。

勞動力發展署中彰投分署表示，過去移工在台最長不得超過12年，新方案解除年限限制，讓業者得以長期留用熟練勞動力，避免技術斷層。

統計顯示，中彰地區申請方案最多的產業為金屬製品、機械設備及塑膠製品製造業。半導體封測大廠留用14名菲律賓技術人員，全球手機鏡頭龍頭留用9名專業移工，全台最大印刷廠也延攬跨國技師，確保產線穩定並守住關鍵技術。

台中錫昌公司指出，近年難覓具技術背景本地員工，去年5名屆期移工轉任中階人力，穩住生產線，還能擔任內部講師、編撰教材，提升部門彈性與移工向心力。

不過，也有廠商質疑成本過高。台中一家印刷廠指出，中階移工薪資加上食宿每月5至6萬元，「不如聘請本地人，語言文化也無隔閡」，認為政策理念雖佳，但實際誘因有限，未來將減少聘用。

台中三久建材工業則認為，中階移工經驗豐富，且轉任後無須繳就業安定費，釋出的名額可彈性運用。另業者與學校合作，引進僑生半工半讀，畢業後直接留用，目前已超過10人。

勞動力發展署表示，為擴大效益，9月至11月將在中台灣舉辦多場說明會，並設立「移工留才久用服務中心」單一窗口，協助業者申請。