中市普發5萬爭議不斷 藍綠再爆衝突

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市藍綠黨團昨再次為了「普發5萬元」在議場推擠爭吵，卻引發案外案，綠營議員助理控訴藍營議員暴力威脅，藍營反擊是綠營助理不遵守議事規定。記者陳敬丰／攝影
台中市議會針對民進黨團提案的「普發5萬元現金」持續爭議不斷。藍綠議員昨再度在議場衝突，並延伸出「助理遭推擠」的新案外案。

民進黨團9月15日提案普發5萬元，總召王立任率議員衝入備詢區，要求市長盧秀燕當場簽署承諾書，引發藍營護駕、雙方推擠。國民黨議員李中隔日提議，因推擠過程有助理混入，要求各議員約束助理保持距離，主席張清照裁示「備查」。

議會昨再審提案，王立任要求清點人數並記名表決，藍綠議員隨即離席衝向備詢台，盧秀燕在被包圍前迅速離場。場內一度混亂，雙方舉牌、喊叫、推擠，會議被迫休息約10分鐘。最後主席張清照裁示，此案交市府研議，並要求1個月內回報。

衝突後，民進黨團指控，議員林祈烽助理林士弘拍攝質詢畫面時，遭李中推擠、喝斥，甚至被國民黨議員陳政顯恐嚇。林祈烽痛批，國民黨不僅拒絕支持普發，更濫用職權霸凌助理，踐踏民主。民進黨團全體助理隨後發聲明，要求李中、陳政顯一天內公開道歉，否則將採取法律行動。

林士弘則表示，自己僅是拍攝畫面，並未發言干擾議事，卻遭不當對待，形同侵害工作權益。

國民黨團回應，大會已於16日決議「非議員本人不得參與議場內任何活動」，並正式函知各議員，但綠營助理仍進入備詢台前方，才是衝突根本原因。國民黨團強調，事後各黨團已再度協商，未來議程將比照立法院，全面禁止助理進入議場，呼籲各方遵守規範。

