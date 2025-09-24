台中、南投力挺花蓮災民 國慶晚會、焰火添溫馨

颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕及立法院長韓國瑜24日宣布，將各自捐出一個月薪水，南投縣政府與台中市政府同時各捐200萬元、立法院捐助100萬元，加上韓國瑜院長的點亮基金會加碼100萬元，共同為花蓮祈福，並希望災情早日平息。

兼任國慶籌備委員會主委的韓國瑜今天偕立法院副院長江啟臣、許淑華、盧秀燕等人，於跨縣市聯合記者會中宣布捐助方案。藝人白冰冰也表達演藝界對花蓮災情的關注，使國慶活動氛圍更添溫馨。許淑華表示，南投近年首度在貓羅溪畔施放國慶焰火，今年也將捐出社會救助金200萬元，支援花蓮災民重建家園。

10月10日的國慶焰火將於南投貓羅溪及情人橋施放，全長約40分鐘，施放總數達3萬2393發，是近十年最高數量。焰火晚會分12段主題，首創「七彩水墨焰火」，融合日間彩煙與夜間照明彈，搭配地面彩墨盆花煙火，呈現南投專屬的浪漫視覺饗宴。今年也首度以雙DJ現場混音配樂，帶來創新交響效果。

白天的活動則在南投縣會展中心舉行，安排「雙十好市市集」、「放電樂園」等節慶體驗，包括在地小吃、美食餐車、青創品牌攤位及六款遊具，滿足大小朋友互動玩樂。自下午四點起，南投舞蹈團、原聲童聲合唱團及金曲獎最佳原住民歌手姑慕巴紹輪番演出，晚間焰火壓軸搭配原子少年Saturnday、吳思賢、陳芳語等歌手演唱。

縣府同時在南投市易經大學及旺來產業園區設置高處觀賞點，並於當日中午起進行周邊道路管制，國三南投交流道封閉，規劃六條接駁路線，方便民眾從中興新村茶博會場或南投市、草屯鎮、名間鄉三大停車接駁站前往主場地。縣府呼籲遊客多利用接駁車或公共運輸，安全觀賞焰火及參與茶博活動。