為了「普發現金5萬」衝撞 台中藍營議員與綠營議員助理起爭議

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨議員林祈烽助理林士弘控，自己只是正常拍攝質詢畫面，沒有干擾議事進行，卻被國民黨議員李中暴力推擠。圖／民進黨台中市議會黨團提供
民進黨議員林祈烽助理林士弘控，自己只是正常拍攝質詢畫面，沒有干擾議事進行，卻被國民黨議員李中暴力推擠。圖／民進黨台中市議會黨團提供

民進黨台中市議會黨團提案由市府普發現金5萬元，藍綠雙方數次爭吵，今天再次上演包圍備詢台，卻引發案外案，民進黨議員指控國民黨議員推擠助理，民進黨全體議員助理要求藍營議員道歉；國民黨團回應，綠營議員未依規定衝向答詢台，才是造成推擠事件的根本原因。

民進黨團9月15日在臨時會提案普發現金5萬元，總召王立任帶領議員走入備詢區，要求市長盧秀燕簽署承諾書；藍營議員保駕護航，雙方在盧身邊推擠。國民黨籍議員李中隔日在議會提議，推擠時有很多議員助理混雜其中，要求議員約束助理保持距離，主席張清照裁示備查。

議會今天審查提案，藍綠再次針對普發5萬起衝突，王立任要求清點人數記名表決，雙方離開座位衝向備詢台，盧秀燕這次眼明手快，在被包圍前就離開，藍綠雙方則繼續在議場中舉牌、喊叫、推擠，議會休息約10分鐘，張清照裁示此案送市府研議，1個月內交報告給議會。

民進黨團會後表示，議員林祈烽的助理林士弘在拍攝時，遭到李中推擠、喝斥，甚至被國民黨議員陳政顯威脅攻擊；林祈烽怒批，國民黨不願苦民所苦支持普發5萬就算了，還濫用議員職權霸凌、侵害助理工作權益，藐視民主也愧對民意代表身分。

林士弘說，自己只是協助拍攝質詢畫面，沒有說話也沒有影響議事，卻無端遭到暴力對待。民進黨團全體議員助理共同聲明，強烈譴責國民黨議員暴力恐嚇，要求李中、陳政顯在1天內向林士弘與全體助理公開道歉，承諾不會再犯，否則將採取法律行動。

國民黨團回應，15日就因為民進黨助理衝向備詢台導致推擠，大會才在16日決議「非議員本人（含助理），不得參與議員在議場內任何活動」，這是經大會確認並函送全體議員的決議，相信所有助理都應該了解，但今天的會議仍有許多綠營助理並未遵守，跑到備詢台前。

國民黨團強調，民進黨議員助理未遵守議事規定，才是衝突的原因，今天事件過後，議會與各黨團已再次協商，決議大會議程要比照立法院規定，所有助理不可進入議事廳，希望助理們都能遵守議事規範。

台中市藍綠黨團今天再次為了「普發5萬元」在議場推擠爭吵，卻引發案外案，綠營議員助理控訴藍營議員暴力威脅，藍營反擊是綠營助理不遵守議事規定。記者陳敬丰／攝影
台中市藍綠黨團今天再次為了「普發5萬元」在議場推擠爭吵，卻引發案外案，綠營議員助理控訴藍營議員暴力威脅，藍營反擊是綠營助理不遵守議事規定。記者陳敬丰／攝影

