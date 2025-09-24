聽新聞
教師節連假垃圾清運異動 彰化縣府公布時段
教師節連假將到來，彰化縣環保局公告垃圾清運時段，9月28日當天只有彰化市出動定點收運，其餘鄉鎮市都停止清運，29日則大都多數都恢復定點收垃圾，竹塘鄉、福興鄉、二水鄉仍全面暫停清運，田尾鄉資源回收也暫停。有清潔隊指出，連續假期變多，人力還是必須彈性加班，避免長假結束累積太多垃圾量無法負荷。
彰化市清潔隊指出，遇到超過兩天以上的連假，都會評估是否在收假前加班清運，避免假期結束後垃圾量太多，在人力上需做調配。
彰化縣府環保局提醒，民眾應提前掌握各地垃圾清運時間，落實垃圾分類、資源回收及減量；若遇非收運日，垃圾務必妥善包裝並存放家中，不可隨意堆放於門前、騎樓或空地，以免遭動物翻咬造成環境髒亂與孳生病媒蚊。
另為確保清潔隊員工作安全，丟棄垃圾時應使用「可透視垃圾袋」，避免瓦斯罐、打火機、電池、行動電源等危險物品混入垃圾車。至於舊衣回收，環保局呼籲應投放於指定回收箱，若回收箱已滿，應先聯繫清潔隊協助清運，切勿堆放周邊，以免環境髒亂。若經查證任意棄置，最高可處6000元罰鍰。
