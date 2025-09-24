快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

聽新聞
0:00 / 0:00

員林長照衛福大樓今啟用...彰化縣累計9幢落成 目標數過半

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓今落成啟用，不老健身房大受歡迎客滿。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓今落成啟用，不老健身房大受歡迎客滿。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市公所提供市價近4億元土地，中央和縣政府斥費2億多元，協力完成興建員林市衛生所長照衛福大樓，今風光啟用，市公所感謝中央和縣政府贈送中秋大禮，提供0到百歲市民優質公衛服務。

員林市衛生所暨長照衛福大樓蓋在縣立員林醫院舊址，員林醫院荒廢20年，一度被當作全台十大鬼屋，對比今日場面，形成強烈對比。

縣長王惠美在落成啟用典禮表示，她擔任立法委員時就關心縣立醫院被傳為鬼屋的事，感謝當時社區理事長及市長游振雄商量，市公所在市代會支持下願提供土地2千多坪拆除縣立醫院改建長照衛福大樓。

王惠美又說，縣籍立委協助，中央核補1億527萬2千元，縣議長謝典林和全體縣議員審議通過自籌9835萬3千元，合計2億362萬5千元興建地下1層、地上5層的員林市衛生所暨長照衛福大樓，總樓地板面積5902平方公尺，值得一提的是財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會進駐四樓日照中心，可服務60名失智長者，中心設有8床臨時住宿空間，是全縣首座提供長輩短期住宿需求的長照衛福大樓。

衛生福利部長照司簡任技正白姍綺表示，中央因應「健康台灣」政策，長照3.0提前從今年9月1日起分階段推動實施，第一階段聘有外籍看護的家庭，也能使用日照服務，第二階段明年起50歲以下年輕型失智者，經評估確認失能也能納入長照服務，第三階段擴大無障礙環境改善與智慧科技輔具補助，從原本3年4萬元提高至6萬元。

彰化縣推動全國首創的的老幼共融長照衛福大樓18案，鹿港、溪州、線西、二林、大城、芳苑、竹塘、社頭已啟用，員林市今落成，北斗預計10月開幕，全縣前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點」超過目標的一半。

彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓今落成啟用，縣長王惠美表演原住民舞蹈娛樂日照長輩。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓今落成啟用，縣長王惠美表演原住民舞蹈娛樂日照長輩。記者簡慧珍／攝影

長照 員林 衛生所

延伸閱讀

彰化東螺溪當年臭味飄 現今欒樹節配復古老車成網紅美景

彰化員林社區樂活趣味競賽千人參加 王惠美建議分齡更有趣

「中央、地方各出一半」財劃法爭議 王惠美：地方政府較吃力

萬博台灣館人氣登日本X平台前五 王惠美：借鏡迎接設計展

相關新聞

教師節連假垃圾清運異動 彰化縣府公布時段

教師節連假將到來，彰化縣環保局公告垃圾清運時段，9月28日當天只有彰化市出動定點收運，其餘鄉鎮市都停止清運，29日則大都...

員林長照衛福大樓今啟用...彰化縣累計9幢落成 目標數過半

彰化縣員林市公所提供市價近4億元土地，中央和縣政府斥費2億多元，協力完成興建員林市衛生所暨長照衛福大樓，今風光啟用，市公...

為了「普發現金5萬」衝撞　台中藍營議員與綠營議員助理起爭議

民進黨台中市議會黨團提案由市府普發現金5萬元，藍綠雙方數次爭吵，今天再次上演包圍備詢台，卻引發案外案，民進黨議員指控國民...

七期房價、買氣超抗震 百貨修復期仍站穩9字頭

過去平均一天可創造超過7000萬元銷售額的台中新光三越，歷經氣爆案後停業至今超過半年，原定三階段11月完成三階段修復，由於修復進度超前，9月5日就開始分層、分區進貨，要力拚9月底復業，趕上10月周年慶

大甲溪發電廠保育魚苗放流 溪哥、石𩼧魚苗共8000尾

台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，每年舉辦魚苗放流活動，廠長黃陵育表示，電業發展應兼顧環境永續發展，今天...

路線定案！台中捷運綠線延伸彰化新增G22站 服務彰師大周邊

台中大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線（簡稱台中捷運綠線延伸）目前已進入綜合規劃與環境影響評估的最後階段，延伸彰化段全長約4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。