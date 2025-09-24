員林長照衛福大樓今啟用...彰化縣累計9幢落成 目標數過半

彰化縣員林市公所提供市價近4億元土地，中央和縣政府斥費2億多元，協力完成興建員林市衛生所暨長照衛福大樓，今風光啟用，市公所感謝中央和縣政府贈送中秋大禮，提供0到百歲市民優質公衛服務。

員林市衛生所暨長照衛福大樓蓋在縣立員林醫院舊址，員林醫院荒廢20年，一度被當作全台十大鬼屋，對比今日場面，形成強烈對比。

縣長王惠美在落成啟用典禮表示，她擔任立法委員時就關心縣立醫院被傳為鬼屋的事，感謝當時社區理事長及市長游振雄商量，市公所在市代會支持下願提供土地2千多坪拆除縣立醫院改建長照衛福大樓。

王惠美又說，縣籍立委協助，中央核補1億527萬2千元，縣議長謝典林和全體縣議員審議通過自籌9835萬3千元，合計2億362萬5千元興建地下1層、地上5層的員林市衛生所暨長照衛福大樓，總樓地板面積5902平方公尺，值得一提的是財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會進駐四樓日照中心，可服務60名失智長者，中心設有8床臨時住宿空間，是全縣首座提供長輩短期住宿需求的長照衛福大樓。

衛生福利部長照司簡任技正白姍綺表示，中央因應「健康台灣」政策，長照3.0提前從今年9月1日起分階段推動實施，第一階段聘有外籍看護的家庭，也能使用日照服務，第二階段明年起50歲以下年輕型失智者，經評估確認失能也能納入長照服務，第三階段擴大無障礙環境改善與智慧科技輔具補助，從原本3年4萬元提高至6萬元。