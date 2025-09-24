南投青農辦市集 優質農產新鮮直達消費者

過去平均一天可創造超過7000萬元銷售額的台中新光三越，歷經氣爆案後停業至今超過半年，原定三階段11月完成三階段修復，由於修復進度超前，9月5日就開始分層、分區進貨，要力拚9月底復業，趕上10月周年慶

2025-09-24 15:38