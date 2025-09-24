南投青農辦市集 優質農產新鮮直達消費者
南投青農市集10月24日起在國道南投服務區、板橋區農會超市陸續登場，南投青農表示，透過「快閃」展售方式，除創造產地與消費者直接連結，更為南投農民開拓更多元銷售通路。
南投縣青年農民聯誼會10月、11月將辦理多場「南投青農市集」，今天下午在縣府宣傳，南投縣副縣長王瑞德出席表示，南投青農市集展售點包含國道服務區、台中第六市場、台北內湖花市等，隨著市集影響力擴大，總銷售額從最初新台幣50多萬元，至今突破460萬元，充分證明消費者對南投青農產品的支持與肯定。
南投縣青農聯誼會長連晏瑩表示，透過縣府、南投縣農會輔導推動青農市集，以「快閃」展售將產地新鮮農產直送各城市，創造產地與消費者直接連結，經多年累積，成為南投代表性青農活動之一，不僅讓消費者記住「南投青農」形象，也為農友拓展更多元銷售通路。
連晏瑩說，青農市集匯集全縣13鄉鎮市青農攤位，展售青農引以為傲的農特產，並結合食農教育體驗，讓消費者了解南投農產品的優質與多樣性，今年攤商數量與品質較往年提升，歡迎消費者選購。
