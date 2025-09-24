快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

南投青農辦市集 優質農產新鮮直達消費者

中央社／ 南投縣24日電

南投青農市集10月24日起在國道南投服務區、板橋區農會超市陸續登場，南投青農表示，透過「快閃」展售方式，除創造產地與消費者直接連結，更為南投農民開拓更多元銷售通路。

南投縣青年農民聯誼會10月、11月將辦理多場「南投青農市集」，今天下午在縣府宣傳，南投縣副縣長王瑞德出席表示，南投青農市集展售點包含國道服務區、台中第六市場、台北內湖花市等，隨著市集影響力擴大，總銷售額從最初新台幣50多萬元，至今突破460萬元，充分證明消費者對南投青農產品的支持與肯定。

南投縣青農聯誼會長連晏瑩表示，透過縣府、南投縣農會輔導推動青農市集，以「快閃」展售將產地新鮮農產直送各城市，創造產地與消費者直接連結，經多年累積，成為南投代表性青農活動之一，不僅讓消費者記住「南投青農」形象，也為農友拓展更多元銷售通路。

連晏瑩說，青農市集匯集全縣13鄉鎮市青農攤位，展售青農引以為傲的農特產，並結合食農教育體驗，讓消費者了解南投農產品的優質與多樣性，今年攤商數量與品質較往年提升，歡迎消費者選購。

南投縣農 青農 消費者

延伸閱讀

影／台中南投將舉辦國慶晚會、焰火 盧秀燕韓國瑜同為花蓮發聲

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

南投力行產業道路邊坡大面積崩塌 雙向交通中斷

從羅大佑到玖壹壹 南投茶博「一心二夜」讓老中青都尖叫

相關新聞

教師節連假垃圾清運異動 彰化縣府公布時段

教師節連假將到來，彰化縣環保局公告垃圾清運時段，9月28日當天只有彰化市出動定點收運，其餘鄉鎮市都停止清運，29日則大都...

員林長照衛福大樓今啟用...彰化縣累計9幢落成 目標數過半

彰化縣員林市公所提供市價近4億元土地，中央和縣政府斥費2億多元，協力完成興建員林市衛生所暨長照衛福大樓，今風光啟用，市公...

天災重創花蓮 台中、南投力挺災民 國慶晚會、焰火添溫馨

颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕及立法院長韓國瑜24日宣布，將各自捐出一個月...

為了「普發現金5萬」衝撞　台中藍營議員與綠營議員助理起爭議

民進黨台中市議會黨團提案由市府普發現金5萬元，藍綠雙方數次爭吵，今天再次上演包圍備詢台，卻引發案外案，民進黨議員指控國民...

七期房價、買氣超抗震 百貨修復期仍站穩9字頭

過去平均一天可創造超過7000萬元銷售額的台中新光三越，歷經氣爆案後停業至今超過半年，原定三階段11月完成三階段修復，由於修復進度超前，9月5日就開始分層、分區進貨，要力拚9月底復業，趕上10月周年慶

大甲溪發電廠保育魚苗放流 溪哥、石𩼧魚苗共8000尾

台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，每年舉辦魚苗放流活動，廠長黃陵育表示，電業發展應兼顧環境永續發展，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。