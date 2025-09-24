七期房價、買氣超抗震 百貨修復期仍站穩9字頭

快訊

文／ 興富發建設提供
新光三越台中中港店鷹架已全數拆除，復業進入倒數，看好精緻生活全面回歸，房市買氣預先升溫。
過去平均一天可創造超過7000萬元銷售額的台中新光三越，歷經氣爆案後停業至今超過半年，原定三階段11月完成三階段修復，由於修復進度超前，9月5日就開始分層、分區進貨，要力拚9月底復業，趕上10月周年慶超級大檔期。加上年底「漢神洲際購物廣場」將在北屯登場， 2大話題讓台中百貨商圈房市再度升溫。仲介透露，新光三越的重磅回歸讓七期重新以升級後的「完全版」登場，不僅帶動商圈人氣回流，還有1500億商辦新推案量蓄勢待發，確立七期在中台灣獨一無二的「住＋商」雙核心格局。

七期今年上半年在新光三越修復期內，交易額破億的成屋有7筆、預售有22筆。這期間七期豪宅預售單價從83至122.69萬元都有，高樓層普遍見9字頭，顯見豪宅買氣並沒有在新光三越氣爆修復期間熄火。另外，七期內稀少的中小坪數表現也不弱，與台中新光三越僅219米、不過一個紅綠燈距離的預售住宅案「遠雄琉蘊」，則是七期核心新光商圈內唯一銷售中的中小坪數案，也同時擁有少數天際泳池會所規劃，該案在百貨氣爆修復期間也揭露24筆成交紀錄，中高層站穩8字頭，最高來到單價91.18萬元，行情幾乎直追預售豪宅。

七期被視為中台灣最具國際能見度的城市門面，台中新光三越位於七期市政核心，與大遠百為鄰，並與秋紅谷、國家歌劇院形成七期豪宅的黃金三角聚落，周邊頂辦林立，又有誠品生活480和蔦屋書店台中市政店，高級餐廳林立，光是米其林三星一星餐館就亮起11顆耀眼星光，被視為七期豪宅生活機能的核心指標，遠雄琉蘊即立足此區，而且還是七期預售主流回歸豪宅下，即將絕版的中小坪數產品。在地仲介業者分析，七期買家對新光三越依賴度極高，不少人同時也是百貨精品VIP客戶身分，如今提前復業在即，等同七期的「完整生活圈」升級回歸，高質感的消費場域和尊榮專寵的社交生活光環，都回來了，也讓七期房市價值更有支撐。

包括興富發商辦四連發、豐邑2棟商場複合商辦、聯聚商辦，合計總推案量超過1500億元的商用不動產，也將為七期的豪宅與遠雄琉蘊這類區內為數不多的33-45坪中小坪數案，帶來新一批企業主、白領菁英與二代置產客群。

