南投力行產業道路邊坡大面積崩塌 雙向交通中斷
仁愛鄉「投89線」力行產業道路指標約37.6公里處今天發生大面積坡面滑動，崩塌程度是近期最嚴重，造成雙向交通中斷，機具待邊坡穩定進場，目前居民進出需繞遠路往台中梨山。
仁愛鄉「投89線」力行產業道路部分路段幾乎逢雨就坍方、落石，其中指標37.6公里處近期因雨有零星落石，今天進一步大面積邊坡滑動，造成雙向交通中斷，路過居民見狀嚇得尖叫並說「路斷了、路斷了」，南投縣政府警察局仁愛分局瑞岩派出所員警到場拉封鎖線。
投89線37.6公里處屬於仁愛鄉發祥村路段，居民表示，此處因先前大、小崩塌，機具持續整治邊坡，近期雨勢較大，今天大面積坡面滑動，現場雖有挖土機，但需待天氣及坡面穩定才能進場搶通，以維護人員安全。
居民表示，依土石量判斷，今天應無法搶通，可能需要幾天時間，由於慈峰產業道路崩毀尚未修復，進出需繞行往仁愛鄉華崗地區方向，再接台中市梨山、合歡山，或行駛部落當地茶園小路，但茶園小路非常窄小，不小心就有墜落邊坡風險，不建議車輛行駛。
