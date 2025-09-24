彰化大城風機加重噪音、眩影 環委認定不應開發

快訊

中央社／ 台北24日電

業者原規劃於彰化大城設立4支陸域風機，歷經3次環評初審，雖自願減少1支風力機組，但環委認為風機的噪音、振動及眩影對民宅、養殖有加重影響之虞，今天環評大會確認此案不應開發。

開發單位日威綠能股份有限公司規劃於彰化大城南側海堤內設置4部陸域風力機組，每部風力機組保留占地面積不超過660平方公尺，單機裝置容量約4.26百萬瓦（MW），總裝置容量不超過17.04MW；去年9月進行環評初審，環評委員建議補充修正再審。

開發單位今年初刪除原規劃第3號風力發電機組，僅保留3部風力發電機組興建工程，第2次環評初審仍未獲環委認同；8月第3次環評初審，環委判斷此案對自然環境、生態及當地居民權益有顯著不利影響，建議認定不應開發。

環委認為，開發場址位於嚴重地層下陷地區、土壤液化高潛勢區，緊鄰重要野鳥棲地；且風機設置位置產生噪音、振動及眩影對當地民宅、水產及禽畜養殖業等有加重影響之虞。而開發單位所提的減輕措施，不足以達到預防及減輕效果。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第39次會議，審查「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」。

開發單位會前已無再提更新資料，今天會中也未進行簡報說明；環委最後確認維持初審會議結論，認定此案不應開發。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，目前在濁水溪沿岸很多河道仍有設置風機的規劃，而且是早期的免環評開發案，希望經濟部能源署全面檢討，也盼環境部長彭啓明能堅持「不支持、不鼓勵」的立場。

能源署會中表示，推動陸域風電的2大前提，是沒有在環境敏感區、取得地方支持；免環評案會再與環境部討論，民眾所述在濁水溪沿岸的案子，若未達成前述2要件，則不核發許可。

環評 環境部 彰化 彭啓明

