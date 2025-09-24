遇教師節連假 彰縣部分鄉鎮29日暫停收運垃圾

今年教師節連假剛好在29日週一補假，彰化縣環保局今天提醒，29日當天福興鄉、竹塘鄉及二水鄉將暫停沿線及定點收運垃圾，田尾鄉資源回收服務也暫停，其餘鄉鎮市正常收運。

今年教師節9月28日適逢週日，因此在週一補假，彰化縣環保局發布新聞稿說明，福興鄉、竹塘鄉及二水鄉沿線收運垃圾將暫停，田尾鄉資源回收服務暫停，花壇鄉、大村鄉、埔心鄉、伸港鄉、北斗鎮、竹塘鄉、福興鄉、二水鄉、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、田中鎮及大城鄉則暫停定點收運服務。

彰縣環保局表示，9月28日週日只有彰化市定點收運垃圾，也呼籲民眾在連假期間，應特別留意垃圾清運時間，並落實垃圾分類、資源回收及垃圾減量工作，各鄉鎮市公所網站及臉書（FACEBOOK）查詢。

彰縣環保局指出，如果清潔隊沒有收運垃圾，請民眾務必將垃圾妥善包裝，存放家中適當處所，不要把垃圾堆置住家門前、騎樓或空地，以防野狗、老鼠等動物啃咬，造成環境髒亂與蚊蟲孳生。