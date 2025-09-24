遇教師節連假 彰縣部分鄉鎮29日暫停收運垃圾
今年教師節連假剛好在29日週一補假，彰化縣環保局今天提醒，29日當天福興鄉、竹塘鄉及二水鄉將暫停沿線及定點收運垃圾，田尾鄉資源回收服務也暫停，其餘鄉鎮市正常收運。
今年教師節9月28日適逢週日，因此在週一補假，彰化縣環保局發布新聞稿說明，福興鄉、竹塘鄉及二水鄉沿線收運垃圾將暫停，田尾鄉資源回收服務暫停，花壇鄉、大村鄉、埔心鄉、伸港鄉、北斗鎮、竹塘鄉、福興鄉、二水鄉、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、田中鎮及大城鄉則暫停定點收運服務。
彰縣環保局表示，9月28日週日只有彰化市定點收運垃圾，也呼籲民眾在連假期間，應特別留意垃圾清運時間，並落實垃圾分類、資源回收及垃圾減量工作，各鄉鎮市公所網站及臉書（FACEBOOK）查詢。
彰縣環保局指出，如果清潔隊沒有收運垃圾，請民眾務必將垃圾妥善包裝，存放家中適當處所，不要把垃圾堆置住家門前、騎樓或空地，以防野狗、老鼠等動物啃咬，造成環境髒亂與蚊蟲孳生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言