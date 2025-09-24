大甲溪發電廠保育魚苗放流 溪哥、石𩼧魚苗共8000尾

台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，每年舉辦魚苗放流活動，廠長黃陵育表示，電業發展應兼顧環境永續發展，今天放流溪哥及石𩼧魚苗共8000尾，維護水庫生態平衡。

民國86年起，電廠每年輪流於馬鞍壩及德基水庫等地放流在地魚種如草魚、鰱魚、鯉魚、溪哥、臺灣鯝魚及石𩼧等，截至114年共放流87萬2600餘尾。

今年活動由廠長黃陵育與和平區公所、區民代表、里長、社區發展協會、和平區內機關團體、在地主要社團等地方人士、白冷國小、德芙蘭國小、和平國小、和平國中師生及電廠同仁共100人於馬鞍壩左岸魚苗放流，期許孩子們藉由放流魚苗的實體行動，從小扎根生態保育的觀念。本次放流溪哥及石𩼧魚苗共計8000尾，以維護水庫生態平衡。