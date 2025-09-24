聽新聞
0:00 / 0:00
大甲溪發電廠保育魚苗放流 溪哥、石𩼧魚苗共8000尾
台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，每年舉辦魚苗放流活動，廠長黃陵育表示，電業發展應兼顧環境永續發展，今天放流溪哥及石𩼧魚苗共8000尾，維護水庫生態平衡。
民國86年起，電廠每年輪流於馬鞍壩及德基水庫等地放流在地魚種如草魚、鰱魚、鯉魚、溪哥、臺灣鯝魚及石𩼧等，截至114年共放流87萬2600餘尾。
今年活動由廠長黃陵育與和平區公所、區民代表、里長、社區發展協會、和平區內機關團體、在地主要社團等地方人士、白冷國小、德芙蘭國小、和平國小、和平國中師生及電廠同仁共100人於馬鞍壩左岸魚苗放流，期許孩子們藉由放流魚苗的實體行動，從小扎根生態保育的觀念。本次放流溪哥及石𩼧魚苗共計8000尾，以維護水庫生態平衡。
廠長黃陵育指出，為提高魚苗存活率，由養殖場載運至水庫過程均以氧氣供應，到馬鞍壩後尚需使魚苗適應水溫後再進行分批放流，歷經約1小時順利完成魚苗放流作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言