大甲溪發電廠保育魚苗放流 溪哥、石𩼧魚苗共8000尾

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲溪發電廠今天舉辦生態環境保育魚苗放流活動。圖／大甲溪電廠提供
大甲溪發電廠今天舉辦生態環境保育魚苗放流活動。圖／大甲溪電廠提供

台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，每年舉辦魚苗放流活動，廠長黃陵育表示，電業發展應兼顧環境永續發展，今天放流溪哥及石𩼧魚苗共8000尾，維護水庫生態平衡。

民國86年起，電廠每年輪流於馬鞍壩及德基水庫等地放流在地魚種如草魚、鰱魚、鯉魚、溪哥、臺灣鯝魚及石𩼧等，截至114年共放流87萬2600餘尾。

今年活動由廠長黃陵育與和平區公所、區民代表、里長、社區發展協會、和平區內機關團體、在地主要社團等地方人士、白冷國小、德芙蘭國小、和平國小、和平國中師生及電廠同仁共100人於馬鞍壩左岸魚苗放流，期許孩子們藉由放流魚苗的實體行動，從小扎根生態保育的觀念。本次放流溪哥及石𩼧魚苗共計8000尾，以維護水庫生態平衡。

廠長黃陵育指出，為提高魚苗存活率，由養殖場載運至水庫過程均以氧氣供應，到馬鞍壩後尚需使魚苗適應水溫後再進行分批放流，歷經約1小時順利完成魚苗放流作業。

大甲溪發電廠今天舉辦生態環境保育魚苗放流活動。圖／大甲溪電廠提供
大甲溪發電廠今天舉辦生態環境保育魚苗放流活動。圖／大甲溪電廠提供

德基水庫 永續

相關新聞

七期房價、買氣超抗震 百貨修復期仍站穩9字頭

過去平均一天可創造超過7000萬元銷售額的台中新光三越，歷經氣爆案後停業至今超過半年，原定三階段11月完成三階段修復，由於修復進度超前，9月5日就開始分層、分區進貨，要力拚9月底復業，趕上10月周年慶

大甲溪發電廠保育魚苗放流 溪哥、石𩼧魚苗共8000尾

台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，每年舉辦魚苗放流活動，廠長黃陵育表示，電業發展應兼顧環境永續發展，今天...

路線定案！台中捷運綠線延伸彰化新增G22站 服務彰師大周邊

台中大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線（簡稱台中捷運綠線延伸）目前已進入綜合規劃與環境影響評估的最後階段，延伸彰化段全長約4...

從羅大佑到玖壹壹 南投茶博「一心二夜」讓老中青都尖叫

2025南投世界茶業博覽會將於10月4日至12日在中興新村大操場登場，今年不只結合10月10日國慶焰火施放，更安排「一心...

南投埔里老人會館要拆了！ 新建社福館外觀設計將成新地標

南投埔里仁愛公園老人會館興建逾30年，且921地震後受損，當地公所編列近1億元於原址新建「多功能社會福利館」，舊館將在下...

花蓮光復災情嚴重…台中市待命救援 盧秀燕曝不須救生艇理由

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖昨發生溢流，造成光復市區大淹水，已釀14死。各縣市做好準備馳援花蓮，台中市消防局、水利局、建設...

