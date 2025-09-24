路線定案！台中捷運綠線延伸彰化新增G22站 服務彰師大周邊

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台中大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線（簡稱台中捷運綠線延伸），進入綜合規劃與環境影響評估的最後階段，彰化段全長約4.458公里，規劃設置四座車站。圖／彰化縣府提供
台中大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線（簡稱台中捷運綠線延伸），進入綜合規劃與環境影響評估的最後階段，彰化段全長約4.458公里，規劃設置四座車站。圖／彰化縣府提供

台中大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線（簡稱台中捷運綠線延伸）目前已進入綜合規劃與環境影響評估的最後階段，延伸彰化段全長約4.458公里，規劃設置四座車站，代碼為G20、G21、G22及G23，其中G22站為今年新增的站點，位於中山路與台化街交叉口，將便利彰化師範大學師生及周邊居民的通勤。

為讓民眾充分了解計畫內容及其對環境的影響，台中市政府今年5月曾前往彰化舉辦綜合規劃地方說明會；9月16日，捷運局與彰化縣政府在彰化縣原住民生活館舉辦了環境影響說明書公開會議。會中捷運局報告了計畫對周邊環境的可能影響及因應，調查顯示，施工期間的便道可能會暫時阻隔濱溪綠帶，對烏溪廊道中的石虎、遊隼等保育類動物造成一定影響。

對此，彰化縣政府交通處表示，捷運營運後為高架路線行駛，從橋梁通過後走高架橋跨烏溪堤防順接金馬東路，若橋下空間恢復自然，保持廊道通暢，可降低對保育動物的影響，捷運局也承諾，在施工期間將以「環境優先」為原則，採取揚塵防治及施工車輛限速等措施，盡量減少對周邊環境的衝擊。

延伸彰化段的路線自金馬東路向南轉入中山路，沿中山路前行至台化街口再轉入台化園道。車站設置規劃考量周邊交通及生活需求，包括金馬東路與彰興路交叉口的G20站、金馬東路與中山路口的G21站、中山路與台化街交叉口的G22站，以及位於台化廠區內的終點站G23。

縣府交通處說，G22站的設置將服務彰化師範大學師生及周邊居民，未來也可與規劃中的彰化輕軌接駁，終點站G23則與未來彰化市鐵路高架化金馬車站平行轉乘，提供民眾多元化運輸選擇。

交通處也說，預計捷運綠線延伸彰化段完工後，民眾將能由彰化市搭乘捷運直達大坑風景區，經高鐵台中站穿越台中市區，不僅滿足中彰地區居民的通學與通勤需求，也兼顧假日休閒功能，進一步促進中彰生活圈的密連結。

台中市府與彰化縣政府日前在彰化縣原住民生活館辦理捷運綠線延伸建設計畫的環境影響說明書公開會議。圖／彰化縣府提供
台中市府與彰化縣政府日前在彰化縣原住民生活館辦理捷運綠線延伸建設計畫的環境影響說明書公開會議。圖／彰化縣府提供

台中捷運

