從羅大佑到玖壹壹 南投茶博「一心二夜」讓老中青都尖叫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
去年茶博一心二夜演唱會吸引爆滿觀眾參與。圖／南投縣政府提供
去年茶博一心二夜演唱會吸引爆滿觀眾參與。圖／南投縣政府提供

2025南投世界茶業博覽會將於10月4日至12日在中興新村大操場登場，今年不只結合10月10日國慶焰火施放，更安排「一心二夜演唱會」，邀來跨世代卡司，讓茶香與音浪同時在南投綻放。

首晚10月4日的「經典之夜」，將由羅大佑、李建復等重量級歌手登台，勾起不少民眾的青春回憶。10月5日的「音浪之夜」則鎖定年輕族群。縣府新聞及行政處長蔡明志表示，卡司陣容多元，包括金曲創作才子韋禮安、人氣樂團美秀集團、國民天團玖壹壹，以及新生代唱跳男團U:NUS，還有2024最佳新人Makav真愛、SONNIE桑尼、徐暐翔與P!SCO等，將帶來不同曲風的搖滾與流行音樂演出。

南投縣府表示，茶博不僅是產業展覽，也是展現地方活力的重要舞台，希望藉由音樂演出，吸引更多年輕族群走進中興新村，感受茶鄉魅力。

對於演唱會安排，許多民眾都表達期待。陳小姐說，能在南投聽到羅大佑與玖壹壹接力演出，「感覺很難得，會帶家人一起去聽歌，也順便逛茶博」。林姓大學生則笑說，「這次為了美秀集團跟U:NUS，一定要揪同學來」。

一心二夜演唱會打破年齡界線，從經典金曲到青春搖滾，讓不同世代的觀眾都能找到共鳴。縣府強調，歡迎大家在茶博期間到中興新村大操場，白天品茗茶香，晚上隨著音樂搖擺，體驗一場融合茶香與音浪的嘉年華。

去年茶博一心二夜演唱會吸引爆滿觀眾參與。圖／南投縣政府提供
去年茶博一心二夜演唱會吸引爆滿觀眾參與。圖／南投縣政府提供
「音浪之夜」鎖定年輕族群，由本土天團玖壹壹領軍演出。圖／南投縣政府提供
「音浪之夜」鎖定年輕族群,由本土天團玖壹壹領軍演出。圖／南投縣政府提供

