南投埔里老人會館要拆了！ 新建社福館外觀設計將成新地標

南投埔里仁愛公園老人會館興建逾30年，且921地震後受損，當地公所編列近1億元於原址新建「多功能社會福利館」，舊館將在下月初拆除，全新場館建築設計也曝光，灰白色外觀採南、北館設計，可望成市區新地標，預計明年底完工。

埔里鎮公所指出，仁愛公園老人會館於1993年完工，屋齡已32年，供老人會及多個國際性社團等使用，也是西門里集會所，後因921地震導致建築結構、設施受損，災後雖曾進行結構補強，場館老舊、漏水等問題難根除，只能不斷維修。

但因結構補強成效有限，並隨屋齡增加，耐震度已不符現有建築法規，遭內政部、衛福部判定為列管的危險建築，因此去年3月封館；但考量鎮民使用需求，加上鎮庫近年透過公共造產、爭取經費等開源節流，財政優化，公所決定拆除重建。

埔里鎮長廖志城說，公所自行編列工程經費9589萬元，規畫原址新建地上3層建築的「多功能社會福利館」，已於8月下旬發包，預計10月2日舉辦動土典禮，屆時將先拆除舊有老人會館，拆完就接著興建社福館，預計2026年底完工。

而新建社福館建築設計為，灰白色建築外觀採南、北館設計，1樓有穿堂，2、3樓透過廊道串聯，場館外設有鋼構造的大型遮陽棚架，也將整頓原有戶外廣場鋪面，將廣場極大化與平整化，並加強周邊夜間照明，使整體休憩空間更寬敞明亮。