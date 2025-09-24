快訊

沖繩知名潛水景點再傳台灣觀光客溺水！40多歲女子送醫搶救

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

花蓮光復災情嚴重…台中市待命救援 盧秀燕曝不須救生艇理由

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，已指示5大局處做好整備，隨時可以支援花蓮光復鄉。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，已指示5大局處做好整備，隨時可以支援花蓮光復鄉。記者陳敬丰／攝影

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖昨發生溢流，造成光復市區大淹水，已釀14死。各縣市做好準備馳援花蓮，台中市消防局、水利局、建設局、環保局、衛生局整裝待發，市長盧秀燕表示，昨天和花蓮縣長徐榛蔚通話，了解目前不須要救生艇，會以人員和器材為主，一旦接到要求可以馬上出發。

盧秀燕表示，昨天下午4、5時和徐榛蔚通上電話，徐當時已經趕到光復，表示水還在進來；盧問，是否須要準備救生艇和消防人員救援？徐回答，已經在使用救生艇，但效果很不好，洪水把土石、樹枝、垃圾帶下來，通通絞進救生艇馬達，現場是靠救難人員用力把人拉出來。

盧秀燕說，了解到花蓮需求後，立刻透過縣市長群組，告知其他10多個縣市花蓮的狀況；到下午5、6時，徐榛蔚表示水已經開始退，還要再觀察，請東部縣市就近救援，台東縣長饒慶鈴也立刻說沒問題，下午8、9時可以到花蓮，宜蘭、雙北也表示可以出發，其他西部縣市都待命。

盧秀燕表示，已指示5大局處準備，這些局處過去都有救援經驗，消防局準備救難人員與器材，建設局、水利局有南投救難經驗，環保局層協助清理嘉義台南的雨災後環境，另外是衛生局，花蓮縣在還有民眾失聯，須要大量醫護人員。

盧秀燕指出，目前中央消防署也是以東部地區就近救援為主，救災還是要與地方政府配合，聽對方調度，若貿然自行前往，可能造成事權困擾；她這兩天要在議會備詢，相關局處長與人員隨時可以出發，另外後續若有復健工作需要，台中也會幫忙。

台中市消防局、建設局、水利局、環保局與衛生局已做好整備，隨時出發。圖／台中市政府提供
台中市消防局、建設局、水利局、環保局與衛生局已做好整備，隨時出發。圖／台中市政府提供

花蓮 盧秀燕 衛生局

延伸閱讀

縣市長最新財產申報出爐 徐榛蔚夫婦背債4479萬元、林姿妙也背千萬債

盧秀燕偕妹島和世開箱綠美圖 鏡面水池、挑高27公尺大廳成亮點

影／不怕郝盧合體嗑米糕 鄭麗文稱已與盧秀燕見面還「抱抱」

相關新聞

獨／力拚月底復業 新光三越台中店氣爆樓層復業備戰照曝光

新光三越百貨台中店力拚本月底復業，發生氣爆的12樓、11樓最新內部整修照今曝光！從照片看來，12樓美食街的桌椅大致上已經...

花蓮光復災情嚴重…台中市待命救援 盧秀燕曝不須救生艇理由

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖昨發生溢流，造成光復市區大淹水，已釀14死。各縣市做好準備馳援花蓮，台中市消防局、水利局、建設...

台中市清水區周末登場國際踩街嘉年華 警方五階段交通管制

「2025台中國際踩街嘉年華」9月27日至28日在台中市清水區熱鬧展開，預期將吸引大批民眾前來共襄盛舉，由於活動主要場地...

台灣設計展將登場 田尾4店布展、溫室花園未動工

2025台灣設計展將於10月10日在彰化登場，但主展場田尾鄉的布展進度仍落後，田尾公路花園及溫室花園施工尚未完工，引發地...

廣角鏡／台中綠美圖 通透美感開箱

台中綠美圖10月28日試營運，由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛設計，建築以銀白色擴張網與玻璃帷幕呈現通透感，串連中...

盧秀燕偕妹島和世開箱綠美圖 鏡面水池、挑高27公尺大廳成亮點

台中綠美圖將於10月28日試營運，12月13日開館。台中市長盧秀燕今攜手普利茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛搶先開箱，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。