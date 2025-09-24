花蓮光復災情嚴重…台中市待命救援 盧秀燕曝不須救生艇理由

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖昨發生溢流，造成光復市區大淹水，已釀14死。各縣市做好準備馳援花蓮，台中市消防局、水利局、建設局、環保局、衛生局整裝待發，市長盧秀燕表示，昨天和花蓮縣長徐榛蔚通話，了解目前不須要救生艇，會以人員和器材為主，一旦接到要求可以馬上出發。

盧秀燕表示，昨天下午4、5時和徐榛蔚通上電話，徐當時已經趕到光復，表示水還在進來；盧問，是否須要準備救生艇和消防人員救援？徐回答，已經在使用救生艇，但效果很不好，洪水把土石、樹枝、垃圾帶下來，通通絞進救生艇馬達，現場是靠救難人員用力把人拉出來。

盧秀燕說，了解到花蓮需求後，立刻透過縣市長群組，告知其他10多個縣市花蓮的狀況；到下午5、6時，徐榛蔚表示水已經開始退，還要再觀察，請東部縣市就近救援，台東縣長饒慶鈴也立刻說沒問題，下午8、9時可以到花蓮，宜蘭、雙北也表示可以出發，其他西部縣市都待命。

盧秀燕表示，已指示5大局處準備，這些局處過去都有救援經驗，消防局準備救難人員與器材，建設局、水利局有南投救難經驗，環保局層協助清理嘉義台南的雨災後環境，另外是衛生局，花蓮縣在還有民眾失聯，須要大量醫護人員。