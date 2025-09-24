台中國際踩舞嘉年華27、28日登場 清水警5階段交管

快訊

中央社／ 台中24日電

「2025台中國際踩舞嘉年華」9月27、28日在清水區登場。台中市清水警分局分5階段實施交通管制及調撥車道，活動期間請民眾搭乘大眾運輸，部分公車路線也將調整。

台中市清水警分局今天發布新聞稿，「2025台中國際踩舞嘉年華」交通管制措施，將分5階段實施交通管制；27日凌晨4時至28日晚間10時，在清水區中山路鎮南路至北寧街口北向路段及北寧街、大街路等沿線布署警力及義警民力，實施交通管制及調撥車道。

第一階段為觀禮台及帳棚搭設，管制時間為27日凌晨4時至中午12時，管制路段北向為中山路鎮南街口至清水街口，南向為中山路清水街口至鰲峰路口。

第二、四階段為踩街活動期間，管制時間為27日、28日中午12時至下午6時，管制路段北向為中山路學園路口至北寧街口，南向為中山路清水街口至中山路鰲峰路口及北寧街、大街路等。

第三階段為主舞台活動，管制時間為27下午6時至晚間8時30分，管制路段為清水區中山路北向為中山路鎮南街口至清水街口，南向為中山路清水街至鰲峰路口。

第五階段為觀禮台及帳棚拆除工作，管制時間為28日下午6時至晚間10時，管制路段為清水區中山路，北向為中山路鎮南街口至清水街，南向為中山路清水街至鱉峰路口。

清水區光華路鄰近中山路旁，為進入清水街區主要道路，呼籲用路人行經清水區，可提早規劃改道由清水區中華路或台61線西濱快速道路或國道1、3號經過；民眾如有停車需求，可前往清水紫雲巖後方鰲峰山自由車場停放，並搭乘接駁車抵達活動會場。

清水區 交通管制 台中市

