快訊

台中市清水區周末登場國際踩街嘉年華 警方五階段交通管制

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市國際踩街嘉年華周末清水區登場，警方公布實施五階段交通管制。記者黑中亮／攝影
「2025台中國際踩街嘉年華」9月27日至28日在台中市清水區熱鬧展開，預期將吸引大批民眾前來共襄盛舉，由於活動主要場地位在中山路段，是清水重要南北向交通要道，為即將迎來年度重大盛事，清水分局上午宣布將實施五階段交通管制措施，確保活動順利進行同時籲請民眾提前改道　建議搭乘大眾運輸工具以避免塞車。

清水分局指出，考量活動期間將湧入大量人潮車潮，除建議民眾以搭乘大眾運輸工具為主外，值得一提的是，今年活動會場距離清水火車站前站出口僅需步行約10分鐘，交通相當便利，且部分進入清水區的公車路線將有所調整，若行駕車前來，建議前往清水紫雲巖後方的鰲峰山自由車場停放，並搭乘接駁車抵達活動會場。

警方表示，由於清水區光華路鄰近中山路，預期將成為進入清水街區的主要替代道路，但該路段路幅較小，警方規劃自9月27日凌晨4時起至28日晚間10時止，將在管制路段部署警力及義警民力，每日勤務人員投入100名，負責交通管制及車道調撥工作，同時特別呼籲用路人務必配合現場交通疏導人員指揮，以維護活動安全及交通順暢。

五階段管制範圍，主要集中於清水區中山路鎮南街口至北寧街口路段，其中9月27日上午4時至中午12時，南北向管制觀禮台及帳棚搭設區域，其次是第二、四階段為踩街活動路期間，9月27日及28日中午12時至下午6時，北向管制中山路學園路口至北寧街口、南向管制中山路清水街口至中山路鰲峰路口及北寧街、大街路等；第三階段的主舞台活動時間是9月27日下午6時至晚間8時30分，同樣進行中山路鎮南街口至鰲峰路口的管制。

最後第五階段則是9月28日下午6時至晚間10時，進行活動後的觀禮台及帳棚拆除，管制路段包括清水區中山路相關路段，清水警方提醒民眾活動期間請勿任意臨時停車，並盡量避開該路段行駛，為避免交通壅塞，警方建議用路人行經清水區時，可提早規劃改道路線，多多利用大眾運輸，或改走清水區中華路、台61線西濱快速道路、國道1號或3號，盡量避免進入清水市區。

台中市國際踩街嘉年華周末清水區登場，警方公布實施五階段交通管制。記者黑中亮／攝影
清水區 大眾運輸 交通管制

