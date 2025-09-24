獨／力拚月底復業 新光三越台中店氣爆樓層復業備戰照曝光

新光三越百貨台中店力拚本月底復業，發生氣爆的12樓、11樓最新內部整修照今曝光！從照片看來，12樓美食街的桌椅大致上已經陳列就定位，且陸續進貨中，以目前進度而言，業者準備動作積極，但是否即如外傳的27日復業，仍有待台中市政府最後拍板。

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆，釀5死38傷，遭市府勒令停業。新光原預計年底復業，目前修復進度超前，力拚趕上927周年慶。市府表示，各樓層的內部整修昨經第三與第四方單位勘驗，合格備查，已進入最終的整體審查。

本報先前本月8日曾獨家曝光12樓、11樓的整修照，當時12樓美食街桌椅雖已運到，但尚未拆包裝，但從昨天拍出的照片開來，桌椅不僅大致上已經陳列至定位，部分店家生財器具以及食材也已經陸續陳列和進貨中，但大部分的店家仍在裝修趕工中。

另外，12樓西北方電梯旁、影城電梯旁，未來可能會設計有小型的臨時展場，但此區手扶梯中間的樓梯，因乃施工中，被機具碰撞，略有損害，不知是否趕得及在開幕前修復。在11樓的日本的服飾品牌UNIQLO也正重新裝潢。

因各樓層採分批進駐，未受氣爆波及的4樓女裝18日都已上架完成，衣服已掛上；星乃珈琲也已呈現已準備就緒狀態，顯示業者也已準備好重新復業的這一天。

都發局指出，新光三越台中店包含地下6層、地上14層與B2夾層、14樓夾層和屋頂夾層，共23層，業者已完成整建修繕與室內裝修等作業，並委託第三方公正單位台中市建築學會查驗合格，市府委託第四方公證單位台灣公安學會，18日分批分層勘驗，全部合格備查。目前外牆施工架與甲種圍籬已拆除，改成乙種圍籬施作地面清潔等作業。