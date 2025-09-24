台灣設計展將登場 田尾4店布展、溫室花園未動工

2025台灣設計展將於10月10日在彰化登場，但主展場田尾鄉的布展進度仍落後，田尾公路花園及溫室花園施工尚未完工，引發地方焦慮。田尾鄉公所表示，「被當局外人」只能乾著急；縣府承諾加緊督促，並持續與地方與店家溝通。

彰化縣政府遴選田尾公路花園20家在地店家參展，並規畫在怡心園附近建造一座溫室花園。截至目前，僅有4家店家布展初具規模，其餘店家仍在施工，而溫室花園預定地仍是一片空地，尚未見搭建動工。

部分商家反映，縣府提供的參展契約規定，店家可自行聘請設計團隊，也可委託縣府推薦的專業團隊設計。田尾公路花園中，4家店家選擇自聘設計師，其餘16家則交由縣府委外團隊施作。商家指出，委外團隊在布展時，將耐陰植物、半日照植物與全日照植物混放，造成「設計專業強、園藝經驗不足」的情況。

此外，商家表示，縣府要求展覽場域面積僅6坪，但有些台灣原生種植物體積較大，分散在不同園區，短期內難以移植至有限空間，且展覽若強行擠放，容易喪失植物自然生長的美感。

田尾鄉長許淑美表示，2025台灣設計展主導權在縣政府，鄉公所僅參加過一次會議，內容僅是遴選參展商家，之後未再收到通知或了解布展細節。縣府借用鄉內土地搭建溫室，但迄今尚未動工，鄉公所雖心急，卻無法介入協助。

縣府經濟暨綠能發展處指出，20家商家的布展工程陸續完成，表訂10月1日截止驗收，縣府將把握時間驗收完成。對於商家反映不同屬性植物混放的情況，經綠處將通知委外設計單位與地方及店家溝通修正。

經綠處強調，每家店家展場面積都不小於6坪，如交由縣府委外團隊施作，店家需配合設計與改造，這些要求均載於招標文件。民眾與店家如需了解相關資訊，可至經綠處官網查詢，或撥打電話詢問。