盧秀燕偕妹島和世開箱綠美圖 鏡面水池、挑高27公尺大廳成亮點

台中綠美圖將於10月28日試營運，12月13日開館。台中市長盧秀燕今攜手普利茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛搶先開箱，1樓廣場鏡面水池湧泉，以及挑高27公尺的大廳都是設計亮點。盧秀燕說，綠美圖融合藝術與知識，不只是台灣地標，更是世界級文化地標。

盧秀燕說，台中有百年歷史，過去被稱為「文化城」，但百年來沒有市立美術館與總圖書館，她上任市長後一定要興建兩個場館，且要蓋世界最好的。綠美圖從動工到開工6年，感謝市議會的支持，整棟美輪美奐，具有強烈的穿透感，兩館可穿梭自如，周邊中央公園、國際會展中心緊密相連，串聯城市的文化脈動。

妹島和世表示，設計初衷是打造一座向四方開放的文化場域，人們無論從城市或公園任何方向走來，都能自在地與知識、藝術及自然不期而遇，「希望每位走入綠美圖的觀眾，都能感受建築與周邊環境彼此呼應的生命力。」

西澤立衛說，銀白色擴張網與玻璃帷幕映照公園綠意與城市景觀，柔化室內外界線；架高的建築量體讓綠意、微風與光線自由穿梭，並採用低反射玻璃與透水鋪面，不僅與自然和諧共生，也克服台中炎熱氣候的挑戰。

綠美圖今開箱導覽，綠美圖大廳有不鏽鋼鏡面水池，中心有湧泉，象徵藝術創意與文字力量源源不絕。而美術館大廳挑高27公尺，垂直聯通六層樓，將於開館後展出國際藝術家梁慧圭(Haegue Yang)量身打造大型藝術作品。

另一側圖書館大廳，別具巧思的花形書架與花形椅由SANAA事務所精心設計，並設有結合冷氣迴風口的「迴風書架」，運用空氣循環原理促進室內通風，兼具實用、美觀與舒適性。兩館融合的亮點空間「文化之森」是挑高的半戶外花園，以擴張網通透的材質創造無邊界的視覺。五樓環形天橋串連美術館、圖書館，無方向性的圓形設計增添觀眾自由探索的樂趣。