台中首座市立醫院、老人復健綜合醫院 24日開始營運

由中國醫藥大學BOT興建營運的台中市首座市立醫院、台中市立老人復健綜合醫院明正式啟動營運。院方說明，這座現代化的醫療園區將以「智慧醫療、醫養合一、全齡照護」三大核心理念，為民眾提供全方位、高品質的健康照護服務。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，中國醫藥大學始終秉持「取之社會、用之社會」宗旨，在台中市政府的指導下，透過BOT模式共同成就了台中市立老人復健綜合醫院。

蔡長海指出，市立醫院將整合中國醫藥大學暨醫療體系的豐沛醫療與研究資源，以醫學中心級的高水準醫療團隊與尖端設備，提供「以病人為中心」的精準醫療與溫馨照護。市立醫院的落成營運，是中國醫藥大學對守護台中市民健康的莊嚴承諾，未來將持續配合政府政策，共同為台中打造智慧、健康、宜居的美好城市。

市立醫院院長張坤正說，該院定位為智慧醫院，以「救腦、救心、救急、救命、失智整合」五大任務為核心，並跨專科整合十大醫療中心，實踐「從預防到治療、從急救到長照」的全齡全程照護，院方延攬多名具醫學中心副院長級經歷的專家加入，大幅提升急重難症與復健照護的服務品質。

市立醫院分南北兩大園區，共計提供1427床服務。北院區為老人暨綜合醫療大樓，營運初期已開放內、外、兒科、婦產科、麻醉科、放射診斷科、急診及臨床病理科等8科門診服務，未來將逐步開放復健與中醫等科別。

南院區同步整合日間照護中心、住宿型長照服務，並將陸續開放智慧失智照護專區，旨在充分實現「醫養合一、在地老化」的核心理念，透過一支手機打通關的智慧便民就醫體驗，以及一條龍緊急後送系統，提供無縫接軌的醫療服務。

市立醫院說明，為進一步強化與在地民眾的健康連結，市立醫院自9月下旬起，也已陸續舉辦多場健康講座與醫師面對面諮詢活動，持續推動衛教宣導與社區關懷，積極融入社區生活。