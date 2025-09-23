台中綠美圖開箱預覽 盧秀燕攜手日本建築師揭幕

台中綠美圖將於年底開館，台中市長盧秀燕今天攜手日本建築師妹島和世、西澤立衛為綠美圖開箱導覽。盧秀燕表示，綠美圖未來不只是台灣地標，也會是世界文化地標。

全台首座結合市立美術館與市立圖書館的台中綠美圖，下午舉行開箱預覽會，盧秀燕與綠美圖規劃建築師妹島和世、西澤立衛及台灣建築師劉培森都出席，帶領大家探索館舍空間，開館主視覺也同步亮相。

開箱之旅從綠美圖大廳展開，大門開啟後看到2座圓形玻璃屋，一座是綠美圖的服務台，另一座通往地下公共空間，是綠美圖中「融合空間」之一，大廳上方的連通橋提供建築空間中觀看的多元視角，可由高處欣賞藝術家林明弘創作的「再製」作品，大廳中央的不鏽鋼水池，以曲面不鏽鋼打造，除能反射戶外綠意及映照周遭光景，還能調節室內溫度。

盧秀燕表示，台中市被稱為文化城，但沒有市立美術館及圖書館，上任後為完成這樣的夢想，由日本及台灣組成的建築師團隊，規劃世界級的地標文化建設，未來不只是台灣地標，也會是世界文化地標。

盧秀燕指出，綠美圖的經費百分之百是台中市興建，她任內每個建設都被唱衰及質疑，例如台中購物節、鍋烤節等，感謝市民做後盾及加油打氣，綠美圖就是獻給市民的，市民有夢想，才能興建這座世界級地標。

盧秀燕說，綠美圖被說是一座唯美、穿透及有氣質的建築，外面看不到裡面可以保有隱私，裡面卻能看到外面的景色，展廳高達27公尺，未來可以提供大型展品展出，兩館可以互相穿透，工法極難。

妹島和世說，綠美圖本身存在的地方就很特別，基地是很大的中央公園，同時結合美術館及圖書館的功能，相信在此空間裡未來一定可以孕育出新的文化，落成後隨著市民在空間裡的運用，也會有市民的力量創造出更多現在無法想像的東西。

西澤立衛表示，希望這裡是像公園一樣的建築，就算市民來這裡沒有要刻意看書，也可以在此度過舒適的時光，沒有真的走進美術館去看美術作品，也能在此獲得藝術滋潤，享受跟美術相關的體驗，他的理想就是讓整個空間像公園一樣。