彰化員林今起送「公所牌套袋」 以量制價單價比去年便宜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所今起發放47萬個水果套袋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所今起發放47萬個水果套袋。記者簡慧珍／攝影

原物料上漲，彰化縣員林市公所採購水果套袋分送農民，今年數量比去年增加，以量制價結果套袋單價比去年便宜，今市公所在鎮興里社區活動中心把套袋送到到場領取的農民手中，期許員林市農業品質更升級，維持員林「百果山」美譽。

員林市公所一連22年分送水果套袋，被農民稱作「公所牌套袋」，今年採購約47萬個，在鎮興里社區活動中心舉辦集中發送儀式，代理市長賴致富和市民代表會主席張國良及多名市民代表、鎮興里長黃銘得、鎮興社區理事長劉熠慧等人到場，活動結束後套袋分送到全市35里，交給163戶果農。

代理市長賴致富說，今年採購前，仍透過里辦公室調查需求量，水果種類仍是番石榴、葡萄、芒果、楊桃、火龍果和香蕉，依種類採購舒果網（含透明塑膠袋）、白色立體紙袋、白色平面紙袋、牛皮紙袋、PE塑膠網與PE塑膠袋，數量以番石榴專用的舒果網最多，其次是芒果、葡萄需要的白色立體紙袋，希望農民使用套袋後降低病蟲害、減少農藥使用及生產成本也防止鳥類危害，提升水果收成量。

員林市去年申購套袋水果種植面積約30.37公頃，市公所採購約41萬個套袋，每個單價平均0.7元，今年申購套袋水果種植面積約32.99公頃，市公所採購約47萬個套袋，單價平均0.69元，以量制價讓原本微漲的套袋反而便宜。市公所統計迄今已發出約3千萬個套袋。

