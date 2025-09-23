教師節連假 鹿港天后宮周邊道路彈性管制車輛

教師節連假將至，彰化縣警察局今天指出，將針對縣內重要道路及觀光景點加強交通疏導；鹿港天后宮周邊道路，將彈性管制車輛進入，民眾車輛可停放鎮外停車場再進鹿港。

今年教師節有3天連假，彰化縣警察局今天發布新聞稿，說明教師節連假交通管制措施。縣警局表示，國道1號埔鹽交流道將封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統9月27日及28日，清晨5時至中午12時封閉南下入口匝道，9月28日、29日中午12時至晚間9時將封閉北上入口匝道，請民眾利用其他交流道上高速公路。

縣警局表示，南下民眾可從台76線埔心交流道接員鹿路，再從國道1號員林交流道進入國道，或由台76線埔鹽交流道走彰水路及東環路，再轉員鹿路進入國道1號員林交流道；北上民眾，可從台76線員林交流道接省道中山路，接中央路及新平路，進入彰化交流道後上國道。

縣警局說明，國道1號彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵到平面道路，請用路人避開易壅塞路段。

縣警局表示，只要週末假日或連假，鹿港天后宮及鹿港老街周邊常吸引大批人車湧入，鹿港天后宮周邊道路將依因應人潮進行彈性管制，禁止車輛進入，民眾可將車輛停放在鹿港鎮內停車場，或將車輛停在鹿港鎮外圍停車場，再騎乘共享電動自行車遊玩鹿港鎮。