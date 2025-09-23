快訊

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

教師節連假 鹿港天后宮周邊道路彈性管制車輛

中央社／ 彰化23日電

教師節連假將至，彰化縣警察局今天指出，將針對縣內重要道路及觀光景點加強交通疏導；鹿港天后宮周邊道路，將彈性管制車輛進入，民眾車輛可停放鎮外停車場再進鹿港。

今年教師節有3天連假，彰化縣警察局今天發布新聞稿，說明教師節連假交通管制措施。縣警局表示，國道1號埔鹽交流道將封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統9月27日及28日，清晨5時至中午12時封閉南下入口匝道，9月28日、29日中午12時至晚間9時將封閉北上入口匝道，請民眾利用其他交流道上高速公路。

縣警局表示，南下民眾可從台76線埔心交流道接員鹿路，再從國道1號員林交流道進入國道，或由台76線埔鹽交流道走彰水路及東環路，再轉員鹿路進入國道1號員林交流道；北上民眾，可從台76線員林交流道接省道中山路，接中央路及新平路，進入彰化交流道後上國道。

縣警局說明，國道1號彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵到平面道路，請用路人避開易壅塞路段。

縣警局表示，只要週末假日或連假，鹿港天后宮及鹿港老街周邊常吸引大批人車湧入，鹿港天后宮周邊道路將依因應人潮進行彈性管制，禁止車輛進入，民眾可將車輛停放在鹿港鎮內停車場，或將車輛停在鹿港鎮外圍停車場，再騎乘共享電動自行車遊玩鹿港鎮。

鹿港天后宮 國道 教師節

延伸閱讀

雙十連假「台茂購物中心經典煙火秀再現」！慶祝系列活動「馬戲團、月光扯鈴秀」1次看

首度教師節連假將至 苗縣警方祭出交通疏導措施

豬排定食200元有找！福勝亭「感恩教師節」 不限身分「秀這張圖」即享「定食+副食199元、雙人套餐現省156元」還有8天

歡慶教師節！竹市府攜手巨城、大魯閣推餐飲、購物、好禮專屬優惠

相關新聞

台中市兒少代表疑遭取消資格…議員籲即刻恢復 市府稱本就有2種

台中市每年遴選兒童及少年代表為兒少權益發聲，然而近期有兒少代表抗議，市府擅自修改遴選計畫，取消兒少代表出席兒權會與提案的...

影／南投焚化爐環評爆衝突 怒嗆「縣長當皇帝」狠砸許淑華照片

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫在名間新民村興建焚化爐，今環評初審會議，環團到場抗議質疑環評偷跑、行政程序不公，還限制旁聽發...

2025台灣設計展即將開展 主場田尾鄉空無一物？地方乾著急

2025台灣設計展在彰化，不到20天將開展，主展場田尾鄉到現在沒看見完工作品，地主田尾鄉公所自認被當成局外人，只能乾著急...

樺加沙漸離 盧秀燕指示災變中心暫不解除：慎防外圍環流

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署今天上午8時半解除陸上颱風警報。台中市長盧秀燕表示，災害應變中心三級開設暫不解除，樺加...

教師節連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

教師節連假將到，豐原監理站及所轄汽車代檢廠於教師節連續假期，9月27日至29日，暫停受理汽車檢驗服務。

台中新光三越拚復業 剩最後一關

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中市府勒令停業，新光原預計年底復業，修復進度超前，力拚趕上927...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。