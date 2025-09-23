台中市兒少代表疑遭取消資格…議員籲即刻恢復 市府稱本就有2種

台中市每年遴選兒童及少年代表為兒少權益發聲，然而近期有兒少代表抗議，市府擅自修改遴選計畫，取消兒少代表出席兒權會與提案的權利。議員在臨時會提出動議，要求市府即刻回復兒少代表職權；市府回應，本就有兩種兒少代表，並無取消權利一事。

台中市政府去年2月訂定第4屆兒少代表遴選計畫，透過自我推薦與各學校、政府部門與社福團體推薦，經兒少福利與權益保障促進委員會選出15到21名未滿18歲的青少年，權利義務包含參加兒少培力課程、以兒少代表身分出席而權會並提案表決等等，去年6月公布錄取名單。

曾任台中兒少代表的康姓學生昨在臉書表示，社會局未經討論，就在今年1月將第4屆兒少代表遴選計畫修改為「兒少社區參與培力計畫」，取消出席兒權會與提案等權利，嚴重剝奪兒少參與權；兒少代表決定發起連署，要求立刻恢復第4屆兒少代表身分與所有權利。

民進黨籍議員黃守達今在市議會提出臨時動議，要求立刻恢復台中市兒少代表職權。他說，有兒少代表在開會時，被社會局告知「已經不是兒少代表，只是社區參與成員」，台中市府片面取消遴選計畫、剝奪代表資格，彷彿過去廢除青年議會的惡例重演。

黃守達強調，原來的遴選計畫明確指出，透過該計畫遴選出來的兒少代表，有在會議上發言、提案、表決的權利，也可以蒐集兒少意見到兒權會發聲，但計畫修正後，上述權利皆被刪除，僅能參加培力課程、相關營隊與參訪交流，無法參與市府政策，更無法對議題發表意見。

黃守達的提案得到議場多數議員附議，議長張清照裁示，本案由市府研議辦理。

社會局長廖靜芝表示，根據兒少權法規定，代表兒少權會的兒少代表與遴選計畫的兒少代表不同，前者是由兒少委員會請各機關推薦徵選，僅有4人，後者則是社區培力計畫代表，多達21人；前者在徵選時不會排除後者，過去有部分社區培力計畫代表也是兒權會代表，可以到兒權會發聲，今年恰好兩者並無重疊。

社會局指出，本屆兒少委員會代表包含身心障礙、原住民族等多元背景的國高中與高職學生，在兒權會上有針對交通安全、兒童遊戲場安全、原住民語言學習等多議題發表意見；兒少表達意見的管道不僅限於兒權會，社會各界對兒少福利政策有所建議，市府都歡迎提出討論。