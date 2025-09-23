影／南投焚化爐環評爆衝突 怒嗆「縣長當皇帝」狠砸許淑華照片

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫在名間新民村興建焚化爐，今環評初審會議，環團到場抗議質疑環評偷跑、行政程序不公，還限制旁聽發言，怒砸縣長許淑華照片及焚化爐道具，並試圖衝入會場，與警方數度衝突；環保局則表示，程序合法。

南投縣無焚化爐，垃圾只能委外處理，常因外縣市焚化爐歲修等原因停燒，導致垃圾堆積已達30萬公噸，為強化垃圾自主處理能力，縣府規畫興建垃圾處理及再生能源中心，並選址於名間鄉新民村，今天在中興新村開環境評估初審會議。

由於，名間鄉民多以農為業，當地更是國內重要茶產區，焚化爐興設恐衝擊農業及民生，鄰近雲林林內、彰化二水等地也憂心受影響，名間鄉長陳翰立、二水前鄉長許敏適、南投縣議員吳棋楠、雲林縣議員張維崢率在地居民及環團前往抗議。

抗議民眾在環評初審會場外，拉起「汙染茶園毀掉手搖飲王國」、「拒絕名間焚化爐」等白布條，高呼「違法環評程序」、「程序黑箱會議無效」等口號，更將灰渣抹在縣長許淑華的照片上，並演出行動劇，持棍怒砸許淑華照片及焚化爐道具。

「咱們的縣長，咱們的皇帝，送名間居民這座焚化爐！」環團及抗議民眾質疑縣府選址不透明且為特定農業區，且促參案可行性評估未通過、公聽會未辦理就環評，還限制在地居民旁聽發言，環團多次率眾要衝入會場，與警方數度推擠衝突。

環保局長李易書說，先前就縣內6處地點選址，經評估新民村對環境、交通的衝擊最小才擇定，而特定農業區無限制開發，地目變更程序更嚴謹，促參和環評的法源不同，無規範先後順序，也沒規定促參可行性評估通過才能環評，程序合法。