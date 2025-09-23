2025台灣設計展即將開展 主場田尾鄉空無一物？地方乾著急

2025台灣設計展在彰化，不到20天將開展，主展場田尾鄉到現在沒看見完工作品，地主田尾鄉公所自認被當成局外人，只能乾著急卻使不上力幫忙；縣政府表示，表訂施工截止日10月1日，縣政府將督促相關單位加緊布展，並加強與地方、店家的溝通。

2025台灣設計展在彰化確定10月10日登場，縣政府遴選田尾公路花園20個店家參展，並規畫在怡心園附近建造一座溫室花園，截至今日，有4家店家布展粗具規模，其餘施工中，至於溫室花園預定地仍是空地。

地方商家今指出，縣政府參展契約規定可自找廠商設計，也可委託縣政府找來的專業團隊設計，田尾公路花園有4個店家找設計師施做，其餘16家交給縣政府極力推薦的委外設計團隊，委外設計團隊布展時把耐陰植物、半日照或日照的植物擺在一起，展現「設計專業很在行，園藝植物很外行」的一面。

商家又指稱，縣政府規定展覽場域6坪，縣政府委外設計團隊強調台灣本土、台灣特有種的植物能見度，很多商家的台灣原生種植物分種園區，並非種在盆子裡，植株不小，無法在短短1年內移植在6坪以內，何況展覽應以植物自然生長為美，強行擠放一處失去美感。

田尾鄉長許淑美說，2025台灣設計展的主導權在縣政府，鄉公所被通知一次參加會議，內容是將遴選20家在地商家參展，就沒再被通知、告知關於台灣設計展的事宜，迄今鄉公所不清楚也沒看到參展商家的布展內容，縣政府借用鄉有地要搭建溫室，到今天未見施工，鄉公所急在心裡卻幫不上忙。

縣政府經濟暨綠能發展處表示，台灣設計展20家商家的布展工程陸續完工，表訂10月1日截止，縣政府會把握時間驗收，商家反映不同屬性植物湊在一起展覽的情形，縣政府也會通知委外專業設計單位跟地方、商家溝通和修正。

經綠處說，每家商店展場面積規定小於6坪，若交給縣政府委外的設計團隊施做，商店經營人、負責人要配合設計和改造，這些都在招標文件內寫得很清楚，民眾和地方商家可到經綠處官網查看，若不了解可撥打電話詢問。