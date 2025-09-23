樺加沙漸離 盧秀燕指示災變中心暫不解除：慎防外圍環流

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署今天上午8時半解除陸上颱風警報。台中市長盧秀燕表示，災害應變中心三級開設暫不解除，樺加沙颱風外圍環流較大，今天上午還有許多雲系在台灣各地上空，台中上午也有下雨，提醒市民上山下海注意安全。

台中市政府今天上午舉行市政會議，盧秀燕說，氣象署今天上午8時半解除樺加沙警報，她仍指示市府，三級應變中心暫時不解除，因為樺加沙外圍環流很大，雖然並未登陸台灣，台灣也已脫離暴風圈，但今天上午看到資料，許多雲系還在台灣上空，昨天台中沒有下雨，今天反而在下。

盧秀燕表示，市府擔心颱風尾勁太強，仍有可能在局部地區造成強風大雨，要再觀察一下，災害應變中心暫不解除，也提醒市民，若要上山下海須注意安全。

中央氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸上警報，預報中心簡任技正伍婉華指出，花蓮、台東山區，以及花蓮、台中、高雄山區、宜蘭山區、屏東山區，還有局部豪雨到超大豪雨，花東與屏東明天仍會有明顯降雨。