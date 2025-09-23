快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙漸離 盧秀燕指示災變中心暫不解除：慎防外圍環流

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
樺加沙颱風陸上警戒解除，台中市長盧秀燕宣布，災害應變中心三級開設暫不解除，慎防外圍環流。圖／台中市政府提供
樺加沙颱風陸上警戒解除，台中市長盧秀燕宣布，災害應變中心三級開設暫不解除，慎防外圍環流。圖／台中市政府提供

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署今天上午8時半解除陸上颱風警報。台中市長盧秀燕表示，災害應變中心三級開設暫不解除，樺加沙颱風外圍環流較大，今天上午還有許多雲系在台灣各地上空，台中上午也有下雨，提醒市民上山下海注意安全。

台中市政府今天上午舉行市政會議，盧秀燕說，氣象署今天上午8時半解除樺加沙警報，她仍指示市府，三級應變中心暫時不解除，因為樺加沙外圍環流很大，雖然並未登陸台灣，台灣也已脫離暴風圈，但今天上午看到資料，許多雲系還在台灣上空，昨天台中沒有下雨，今天反而在下。

盧秀燕表示，市府擔心颱風尾勁太強，仍有可能在局部地區造成強風大雨，要再觀察一下，災害應變中心暫不解除，也提醒市民，若要上山下海須注意安全。

中央氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸上警報，預報中心簡任技正伍婉華指出，花蓮、台東山區，以及花蓮、台中、高雄山區、宜蘭山區、屏東山區，還有局部豪雨到超大豪雨，花東與屏東明天仍會有明顯降雨。

樺加沙颱風 警報 氣象署

延伸閱讀

全運會／奧運國手領軍橫掃輕艇激流4金 台中締造新猷

影／與盧秀燕合體因颱風延期 羅智強：改約周四晚吃小吃

國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵

籲在各縣市辦政見會 鄭麗文：避免黨員聽人頭大戶指揮

相關新聞

樺加沙漸離 盧秀燕指示災變中心暫不解除：慎防外圍環流

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署今天上午8時半解除陸上颱風警報。台中市長盧秀燕表示，災害應變中心三級開設暫不解除，樺加...

教師節連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

教師節連假將到，豐原監理站及所轄汽車代檢廠於教師節連續假期，9月27日至29日，暫停受理汽車檢驗服務。

台中新光三越拚復業 剩最後一關

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中市府勒令停業，新光原預計年底復業，修復進度超前，力拚趕上927...

南投焚化爐選址名間 茶鄉反彈

南投縣政府要興建焚化爐，選址茶產業核心區的名間鄉，今進行環評審查。地方人士、環團等人昨專程北上於立法院開記者會，今將再到...

影／南投砸近8千萬添清運機具 今「大閱兵開箱」移交公所

為提升垃圾清運效能，降低清潔隊員執勤風險，南投縣斥資近8000萬元購置垃圾清運車及資源回收車共16輛、清溝車及挖土機各2...

台中清水國兒運中心準備妥當 運動局：9/30試營運 10/7正式營運

清水國民暨兒童運動中心9月30日試營運，台中市議長張清照今天親自勘驗表示，既開心也很期待，這座占地達2.3公頃的國兒運，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。