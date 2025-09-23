快訊

教師節連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
教師節連續假期，豐原地區代檢廠暫停驗車。圖／豐原監理站提供
教師節連續假期，豐原地區代檢廠暫停驗車。圖／豐原監理站提供

教師節連假將到，豐原監理站及所轄汽車代檢廠於教師節連續假期，9月27日至29日，暫停受理汽車檢驗服務。

豐原監理站表示，教師節連續3天假期將至，豐原地區各汽車代檢廠將暫停受理汽車檢驗服務，提醒定檢即將到期的車主，盡速安排車輛定檢，以免逾期受罰，最重者可能遭到註銷牌照的處分。

如果車輛應到檢日期最後一天剛好在連續假期9月27日至29日期間，可順延至假期結束後第一個上班日，9月30日完成車輛檢驗，逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處以900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，還會被註銷車輛牌照。

豐原監理站朱豐誠站長表示，接獲定檢簡訊或相關通知，應提早安排車輛定期保養及檢驗，確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全，也能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情形，建議民眾可多利用車輛代檢廠服務，提醒車主每家代檢廠車輛驗車數有限制，可利用台中區監理所首頁點選導航專區、公路電子監理服務網或使用監理服務App等管道查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。

教師節 豐原 監理站

