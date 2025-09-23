豐邑集團迎中秋攜手台中社區深耕公益 捐血再抽喜來登住宿券
中秋節將屆，豐邑集團近期與台中多個社區與公益團體合作，藉由「豐生活」社區經營平台，陸續舉辦愛心市集公益義賣、邀低收入戶與長輩共度佳節等活動，10月初還有捐血加碼抽新竹喜來登大飯店住宿券，讓愛與希望在社區間持續發酵。
首波愛心行動9月20日在南屯區大境豐藝社區打頭陣，舉辦中秋愛心市集，豐邑贊助自家新竹喜來登大飯店的月餅義賣，所得全數捐家庭防治暴力中心；9月26大里區日興大里美社區將舉辦「二手好物市集公益義賣」，鼓勵住戶將家中閒置物品轉化為愛心資源，為惠明視障教養院籌募善款。
此外，南屯的菁科社區與東區的浩瀚MVP社區也透過發放市集抵用券及舉辦鄰里烤肉等形式，邀請低收入戶與長輩共度佳節，讓社區成為弱勢家庭共享溫情的溫暖約定。
10月初，豐邑集團將與草湖獅子會、台中市大里區西湖里、東湖里里長及民代攜手，在草湖活動中心舉辦「中秋捐血．愛心傳遞」活動，目標募集300袋熱血，為激勵更多民眾挽袖響應，豐邑集團更特別加碼祭出新竹喜來登大飯店住宿券作為抽獎贈品。
豐邑集團強調，透過「豐生活」的社區經營及二手義賣等循環經濟行動，集團成功將各社區連結成一張緊密的愛心網絡，期望在中秋團圓之際，愛心能匯聚成光亮，照亮更多角落，讓整個社會都能共享幸福與溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言