聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越拚復業 剩最後一關

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
新光三越台中店力拚趕上927周年慶，申請提早復業。市府表示，各樓層整修昨經第三與第四方單位勘驗，合格備查，進入整體審查。記者陳秋雲／攝影
新光三越台中店力拚趕上927周年慶，申請提早復業。市府表示，各樓層整修昨經第三與第四方單位勘驗，合格備查，進入整體審查。記者陳秋雲／攝影

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中市府勒令停業，新光原預計年底復業，修復進度超前，力拚趕上927周年慶。市府表示，各樓層的內部整修昨經第三與第四方單位勘驗，合格備查，進入整體審查。

氣爆案後新光三越修復工程分為三階段，第一階段是緊急搶險，第二階段是建築安全評估與人員暫時進出，這兩階段均已完成，目前是第三階段整體整建至可供使用；新光原定11月修復完成，因進度超前提出申請變更到9月底，市府同意備查，新光9月10日開始進貨。

都市發展局表示，新光三越要復業，得先完成各樓層整建修繕、室內裝修與變更使用申請，經第三方公正單位勘驗，再由市府委託第四方公證單位分層勘驗，全部樓層勘驗完成後，由消防局檢查消防設備與瓦斯天然氣等項目，最後業者提出恢復使用申請，經市府審查核可才能復業。

都發局指出，新光三越台中店包含地下6層、地上14層與B2夾層、14樓夾層和屋頂夾層，共23層，業者已完成整建修繕與室內裝修等作業，並委託第三方公正單位台中市建築學會查驗合格，市府委託第四方公證單位台灣公安學會，9月18日分批分層勘驗，全部合格備查；目前外牆施工架與甲種圍籬已拆除，改成乙種圍籬施作地面清潔等作業。

都發局說，新光三越9月19日提出恢復使用申請，後續將與消防查驗和瓦斯查驗併同審查，若均勘驗合格方能復業。都發局長李正偉強調，本案唯一原則與標準是公共安全和消費安全，不會因業者的復業時程而有所妥協，會依法規完成各項作業與程序。

延伸閱讀

甜點控抄筆記！15元小確幸 爆紅「迷你焦糖泡芙」首家門市在這 「三大神級甜點」出爐時間一次看

新光三越台中店即將「再出發」 吳昕陽：更謙卑、更慎重

台中新光三越拚9月27日復業 市府：要通過公共、消費安全

台中新光三越復業倒數計時！ 第四公正單位勘驗合格備查

相關新聞

台中新光三越拚復業 剩最後一關

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中市府勒令停業，新光原預計年底復業，修復進度超前，力拚趕上927...

影／南投砸近8千萬添清運機具 今「大閱兵開箱」移交公所

為提升垃圾清運效能，降低清潔隊員執勤風險，南投縣斥資近8000萬元購置垃圾清運車及資源回收車共16輛、清溝車及挖土機各2...

台中清水國兒運中心準備妥當 運動局：9/30試營運 10/7正式營運

清水國民暨兒童運動中心9月30日試營運，台中市議長張清照今天親自勘驗表示，既開心也很期待，這座占地達2.3公頃的國兒運，...

建庇護家園費用飆漲募款難 彰化兩大社福機構「千金難買早知道」

彰化縣兩大身障社福團體建造庇護就業家園，歷經原物料上漲、新冠疫情爆發，造價至少多三成，勸募過程加倍辛苦，近日傳來喜訊伯立...

全球熱愛生命獎章得主共聚 喜樂院長分享「酸檸檬變果汁」歷程

今年全球19人獲得第二十八屆全球熱愛生命獎章，主辦單位周大觀文教基金會邀請得獎人今到彰化縣喜樂保育院聯誼，院長林玉嫦也是...

噪音車超標如救護車被重罰 中彰投139縣道啟動雷霆靜音專案

彰化縣多處道路長期受噪音車擾民，彰化縣府統計包括彰化市中山路、金馬路、彰南路；員林市員林大道、中山路、莒光路；埔心鄉中正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。