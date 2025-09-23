聽新聞
南投焚化爐選址名間 茶鄉反彈

聯合報／ 記者李柏澔賴香珊／連線報導

南投縣政府要興建焚化爐，選址茶產業核心區的名間鄉，今進行環評審查。地方人士、環團等人昨專程北上於立法院開記者會，今將再到環評會抗議，呼籲縣府應暫緩環評，待利害關係人充分表達意見後，再評估設置的適當性。南投縣府表示，一切依法行政，無法暫緩。

名間鄉長陳翰立表示，農業部應盡速啟動完整的茶產業經濟衝擊評估，避免茶鄉成為錯誤選址的犧牲者。名間鄉反焚化爐自救會代表陳秋娟也說，縣府迄未提出完整的健康風險評估與農業經濟評估。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，本案場址為區域計畫的特定農業區，不應還沒完成土地使用分區變更，就同意撥用蓋焚化廠，國產署應撤銷本案土地撥用決定。

縣府今天就要開環評審查，但焚化爐預定地公聽會卻排在25日辦理，環團呼籲縣府應暫緩環評，待利害關係人充分表達意見，再評估設置的適當性，也要求中央部會檢討環評程序正義。

環境保護司環評法規科長楊智凱表示，今天環評不會做出審查通過與否的決定，焚化廠依規定須做健康風險評估，讓環委在二階審查有足夠的審查基礎。

外界質疑未經健康風險評估，南投縣環保局表示，須先選定場址，才能進行環境影響與風險評估，縣府會透過科學驗證審查，評估場址適合才會開發，將持續與地方溝通。而今天是環評案第一次審查，25日是依促參BOT規定舉辦公聽會，兩者法源依據不同，無先後順序。

南投 茶葉 自救會 焚化爐

