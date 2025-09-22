快訊

影／南投砸近8千萬添清運機具 今「大閱兵開箱」移交公所

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣斥資近8000萬元購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，縣長許淑華（左1）到場授贈給各鄉鎮市公所。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，縣長許淑華（左1）到場授贈給各鄉鎮市公所。記者賴香珊／攝影

為提升垃圾清運效能，降低清潔隊員執勤風險，南投縣斥資近8000萬元購置垃圾清運車及資源回收車共16輛、清溝車及挖土機各2台、抓斗車及鏟裝機各1台及熱煙霧消毒機26台，車輛及機具今「大閱兵開箱」，並移交各地公所使用。

環保局指出，縣內多數垃圾車及資收車老舊須陸續汰換，且為符合環保規範，去年已購置低碳垃圾清運車10輛及資源回收車4輛，今年再向環境部環境管理署、資源循環署爭取補助3490萬元並自籌編列4448萬元，為各地清潔隊添新設備。

縣府今辦理低碳環保清運車輛及機具授贈儀式，將今年新添購的垃圾清運車6輛、資源回收車10輛、清溝車及挖土機各2台、抓斗車及鏟裝機各1台及熱煙霧消毒機26台，各款車輛及重機具排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」，相當有趣。

南投縣長許淑華表示，清潔隊員為環保置身惡劣環境工作，機具不僅老舊危險，長期排放廢氣，恐有健康疑慮；縣府為此針對各地清潔隊需求，今年斥資7938萬元購置低碳環保垃圾清運車輛及機具，提升垃圾清運效能，降低隊員執勤風險。

而縣府今年大手筆為全縣13鄉鎮市清潔隊增添新設備，各地公所均派員受贈，中寮鄉長廖宜賢、信義鄉長全志堅、仁愛鄉長江子信、集集鎮長吳大村、南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲等更親自到場，車輛及機具也當場移交給各公所使用。

環保局表示，老舊車輛與設備維修率高，噪音與操作不便性易有職業傷害風險，將持續向中央爭取資源，逐年汰換老舊設備，讓科技、安全及低汙染兼具的機具及車輛，以提升綠色清運與環境維護效能，成為縣內環保及防疫能量的最強後盾。

南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，縣長許淑華（灰西裝者）到場授贈給各鄉鎮市公所。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，縣長許淑華（灰西裝者）到場授贈給各鄉鎮市公所。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，縣長許淑華（灰西裝者）到場授贈給各鄉鎮市公所。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，縣長許淑華（灰西裝者）到場授贈給各鄉鎮市公所。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。記者賴香珊／攝影
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。圖／南投縣環保局提供
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。圖／南投縣環保局提供
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。圖／南投縣環保局提供
南投縣斥資近8000萬元，大手筆購置垃圾清運車輛及重機具，今天排開亮相，如一場「環保裝備大閱兵」。圖／南投縣環保局提供

