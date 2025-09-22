快訊

台中清水國兒運中心準備妥當 運動局：9/30試營運 10/7正式營運

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市清水國民暨兒童運動中心各項運動設施完成進駐，宣布即將於9月30日開始試營運。圖／台中市運動局提供
清水國民暨兒童運動中心9月30日試營運，台中市議長張清照今天親自勘驗表示，既開心也很期待，這座占地達2.3公頃的國兒運，屬於「海線首座」，有100多項運動設施，未開幕已備受地方期待。台中市體育局長游志祥表示，設有8水道溫水泳池，加上水療設備、烤箱加蒸汽室，能服務各種年齡層需求。

台中市議長張清照指出，未來不但看好清水國兒運中心的使用人次，更表示體適能中心占地夠大，100多項設施能有效率服務市民需求，特別是綜合球場服務多元，能提供籃球、羽球及最近很夯的匹克球，加上8水道的溫水游泳池及水療設備以烤箱加蒸汽室，應能服務海線各種運動民眾的需求，感到很興奮，希望試營運後，10月7日正式營運。

運動局長游志祥表示，清水國民暨兒童運動中心雖然地方期待已久，但「好酒沉甕底」，規模不輸目前台中市最大的朝馬運動中心，如今試營運的日子，就訂在9月30日；地上四層的建物內，除四季游泳池外，韻律運動教室、體適能運動中心（健身房）及綜合球場等，保留可彈性使用的競技及集會場所，全館設有汽、機車停車場，加上納入親子館空間，將帶給海線居民更多元的運動及親子育樂環境。

議長張清照並說，清水國民暨兒童運動中心用地，最早是由前議長張清堂爭取興建清水運動公園，之後由他在擔任副議長任內，特別向市府爭取6億4千多萬元預算辦理運動中心；隨著市內各區都陸續啟用國民運動中心，海線民眾翹首以久的運動中心，終於要營運了。

台中市清水國民暨兒童運動中心各項運動設施完成進駐，宣布即將於9月30日開始試營運。圖／台中市運動局提供
台中市清水國民暨兒童運動中心各項運動設施完成進駐，宣布即將於9月30日開始試營運。圖／台中市運動局提供
台中市清水國民暨兒童運動中心各項運動設施完成進駐，宣布即將於9月30日開始試營運。圖／台中市運動局提供
相關新聞

台中清水國兒運中心準備妥當 運動局：9/30試營運 10/7正式營運

清水國民暨兒童運動中心9月30日試營運，台中市議長張清照今天親自勘驗表示，既開心也很期待，這座占地達2.3公頃的國兒運，...

建庇護家園費用飆漲募款難 彰化兩大社福機構「千金難買早知道」

彰化縣兩大身障社福團體建造庇護就業家園，歷經原物料上漲、新冠疫情爆發，造價至少多三成，勸募過程加倍辛苦，近日傳來喜訊伯立...

全球熱愛生命獎章得主共聚 喜樂院長分享「酸檸檬變果汁」歷程

今年全球19人獲得第二十八屆全球熱愛生命獎章，主辦單位周大觀文教基金會邀請得獎人今到彰化縣喜樂保育院聯誼，院長林玉嫦也是...

噪音車超標如救護車被重罰 中彰投139縣道啟動雷霆靜音專案

彰化縣多處道路長期受噪音車擾民，彰化縣府統計包括彰化市中山路、金馬路、彰南路；員林市員林大道、中山路、莒光路；埔心鄉中正...

中市藍色公路浪漫氛圍下 市府促成34單身男女互訴衷情

台中市政府民政局舉辦「藍色公路~藝起夯窯擺」單身聯誼活動，34位單身男女一同聚在大肚藍色公路上一家餐廳的青翠草地和浪漫氛...

南投居民到立院陳情籲暫緩焚化爐環評…縣府說NO 但保證3件事

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫在名間鄉興建焚化爐，但當地為茶產區引發地方疑慮，今更北上開記者會要求縣府暫緩環評；縣府表示，...

