台中清水國兒運中心準備妥當 運動局：9/30試營運 10/7正式營運

清水國民暨兒童運動中心9月30日試營運，台中市議長張清照今天親自勘驗表示，既開心也很期待，這座占地達2.3公頃的國兒運，屬於「海線首座」，有100多項運動設施，未開幕已備受地方期待。台中市體育局長游志祥表示，設有8水道溫水泳池，加上水療設備、烤箱加蒸汽室，能服務各種年齡層需求。

台中市議長張清照指出，未來不但看好清水國兒運中心的使用人次，更表示體適能中心占地夠大，100多項設施能有效率服務市民需求，特別是綜合球場服務多元，能提供籃球、羽球及最近很夯的匹克球，加上8水道的溫水游泳池及水療設備以烤箱加蒸汽室，應能服務海線各種運動民眾的需求，感到很興奮，希望試營運後，10月7日正式營運。

運動局長游志祥表示，清水國民暨兒童運動中心雖然地方期待已久，但「好酒沉甕底」，規模不輸目前台中市最大的朝馬運動中心，如今試營運的日子，就訂在9月30日；地上四層的建物內，除四季游泳池外，韻律運動教室、體適能運動中心（健身房）及綜合球場等，保留可彈性使用的競技及集會場所，全館設有汽、機車停車場，加上納入親子館空間，將帶給海線居民更多元的運動及親子育樂環境。