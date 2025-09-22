快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

南投擴大送藥到府服務 原住民門檻下修

中央社／ 南投22日電

南投縣政府今天宣布即日起擴大送藥到府服務，只要設籍南投縣的原住民，且為年滿55歲獨居者、65歲身心障礙者，均可申請由藥師親自將藥品送到家門口，免於舟車勞頓領藥。

南投縣政府開發送藥到府服務平台，今年5月系統上線，設籍南投縣65歲以上獨居者、75歲以上身心障礙者可由藥師送藥到府。

南投縣長許淑華今天透過新聞稿表示，原鄉地區交通不便，加上長者就醫後常因體力不足無法輕鬆領藥，縣府特別將送藥到府服務門檻下修，預估將新增超過600名原民族群受惠，南投要打造宜居城市，更要讓原鄉也能享有同等便利與照護。

南投縣衛生局長陳南松指出，推動送藥到府迄今，已有超過40家社區藥局加入，涵蓋13鄉鎮市；今年系統上線後，已完成超過1900人次服務。

衛生局表示，民眾或家屬如有需求，可透過「南投縣送藥到府服務系統」（https://phama.nantou.gov.tw），或加入「南投健康樂活LINE@」申請，由系統即時媒合，讓專業藥師將藥品送到家。

衛生局 藥師

延伸閱讀

南投居民到立院陳情籲暫緩焚化爐環評…縣府說NO 但保證3件事

奧萬大11/8草地野餐音樂會 入園10元聽原民天籟

南投縣府促參法招商設置焚化爐 環團呼籲暫緩環評審查

凌晨3時20分南投地震規模4.8 最大震度3級

相關新聞

建庇護家園費用飆漲募款難 彰化兩大社福機構「千金難買早知道」

彰化縣兩大身障社福團體建造庇護就業家園，歷經原物料上漲、新冠疫情爆發，造價至少多三成，勸募過程加倍辛苦，近日傳來喜訊伯立...

全球熱愛生命獎章得主共聚 喜樂院長分享「酸檸檬變果汁」歷程

今年全球19人獲得第二十八屆全球熱愛生命獎章，主辦單位周大觀文教基金會邀請得獎人今到彰化縣喜樂保育院聯誼，院長林玉嫦也是...

噪音車超標如救護車被重罰 中彰投139縣道啟動雷霆靜音專案

彰化縣多處道路長期受噪音車擾民，彰化縣府統計包括彰化市中山路、金馬路、彰南路；員林市員林大道、中山路、莒光路；埔心鄉中正...

中市藍色公路浪漫氛圍下 市府促成34單身男女互訴衷情

台中市政府民政局舉辦「藍色公路~藝起夯窯擺」單身聯誼活動，34位單身男女一同聚在大肚藍色公路上一家餐廳的青翠草地和浪漫氛...

南投居民到立院陳情籲暫緩焚化爐環評…縣府說NO 但保證3件事

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫在名間鄉興建焚化爐，但當地為茶產區引發地方疑慮，今更北上開記者會要求縣府暫緩環評；縣府表示，...

台中新光三越拚9月27日復業 市府：要通過公共、消費安全

新光三越百貨台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中市府勒令停業，新光原預計年底復業，修復進度超前，將力拚趕上9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。