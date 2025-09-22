南投擴大送藥到府服務 原住民門檻下修

南投縣政府今天宣布即日起擴大送藥到府服務，只要設籍南投縣的原住民，且為年滿55歲獨居者、65歲身心障礙者，均可申請由藥師親自將藥品送到家門口，免於舟車勞頓領藥。

南投縣政府開發送藥到府服務平台，今年5月系統上線，設籍南投縣65歲以上獨居者、75歲以上身心障礙者可由藥師送藥到府。

南投縣長許淑華今天透過新聞稿表示，原鄉地區交通不便，加上長者就醫後常因體力不足無法輕鬆領藥，縣府特別將送藥到府服務門檻下修，預估將新增超過600名原民族群受惠，南投要打造宜居城市，更要讓原鄉也能享有同等便利與照護。

南投縣衛生局長陳南松指出，推動送藥到府迄今，已有超過40家社區藥局加入，涵蓋13鄉鎮市；今年系統上線後，已完成超過1900人次服務。

衛生局表示，民眾或家屬如有需求，可透過「南投縣送藥到府服務系統」（https://phama.nantou.gov.tw），或加入「南投健康樂活LINE@」申請，由系統即時媒合，讓專業藥師將藥品送到家。