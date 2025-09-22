中市府推低碳中秋 業者啟動餐飲布局輕鬆團聚

快訊

中央社／ 台中22日電

中秋節即將到來，台中市政府推廣低碳過佳節，取代傳統戶外烤肉，業者今天宣布啟動餐飲布局，除結合小農契作推出燒肉套餐，還有業者推出無煙、免開火的即食海鮮桶。

中秋節即將到來，台中市政府推廣淨零碳排與綠色生活理念，呼籲市民以賞月、品嚐月餅與柚子等方式迎接佳節，取代傳統戶外烤肉。今年中秋市府比照往例，僅開放清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區兩處指定地點可烤肉，其餘全市公園、綠地及園道一律禁止烤肉與野炊，兼顧市民需求與環保責任。

建設局提醒，依「台中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例」，公園內禁止搭設帳篷、營火、野炊、夜宿及燃放鞭炮，違者將處新台幣1200元至6000元罰鍰。

響應市府低碳過中秋理念，屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，中秋節不僅是一頓燒肉的美味，更是一種城市的情感連結，希望透過在地食材、細緻款待與多元合作，將一桌的溫暖與幸福，帶給更多前來的朋友。

為分散節日前後的消費高峰，屋馬集團指出，推出美牛雙人午間套餐，以親民價位吸引平日消費族群到午餐時段，並祭出滿額折扣與限時優惠，同時攜手大苑子推出梨山水蜜桃雪沙，以支持在地小農契作，強化品牌與台中地方農業的連結。

新天地集團根據市調資料顯示，中秋節是繼農曆春節後，第二大餐飲消費檔期，其中烤肉、禮盒及外帶餐飲是主要成長動能，隨著居住型態轉變與都市管制，「無煙、免開火」的家庭聚餐需求成長超過20%，外帶即食料理逐漸成為新趨勢。

新天地集團觀察，中秋餐飲消費維持穩健增長，海鮮與高端食材品類年增率超過15%，自2023年推出海鮮桶以來，已累積銷售超過上千組，中秋聚餐不再侷限於烤肉，海鮮桶也能成為新選擇。

