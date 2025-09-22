建庇護家園費用飆漲募款難 彰化兩大社福機構「千金難買早知道」

彰化縣兩大身障社福團體建造庇護就業家園，歷經原物料上漲、新冠疫情爆發，造價至少多三成，勸募過程加倍辛苦，近日傳來喜訊伯立歐家園第一期今年底可望完工，預計明年元月揭幕營運，將提供84個照顧床位給面臨雙老困境的小兒麻痺患者。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會服務會員的過程中，發現病人、照顧者的雙老問題，為了減輕病人的家庭負擔，11年前籌設伯立歐家園，建物4層樓合計1100坪，將興建小兒麻痺紀念館和提供日照30個床位、長照54個床位。協會2023年6月取得建照，第一期工程接近完工。

喜樂小兒麻痺關懷協會執行長陳忠盛今表示，預設募款金額目標1億1千萬元可蓋成伯立歐家園，未料最近6年原物料飛漲，新冠疫情期漲幅更大，不得不修改規畫為第一期募款目標1億8千萬元，很幸運獲得許多善心公司企業和公益社團協助，已募得1億4千萬元，加上內部裝修近3千萬元，尚有5千萬以上缺口，協會努力衝刺中，希望今年底前完工，明年元月開幕。

無獨有偶的是瑪喜樂社會福利基金會7年前籌建喜樂方舟，基地面積約1173坪，四幢聚落式建物將容納喜樂水餃等食品製作庇護工場、餐廳、社會企業、職訓、小型作業所等設施，原預計1億2千元可蓋好，原物料上漲和新冠疫情期間，建造費用大幅飆漲，估計3億3千萬元才能落成啟用。