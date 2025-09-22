全球熱愛生命獎章得主共聚 喜樂院長分享「酸檸檬變果汁」歷程

今年全球19人獲得第二十八屆全球熱愛生命獎章，主辦單位周大觀文教基金會邀請得獎人今到彰化縣喜樂保育院聯誼，院長林玉嫦也是得獎人，以「運給你酸檸檬，就把它做成檸檬汁」為題分享逆流而上的歷程，表明將繼續傳承使命服務弱勢者。

今11名全球熱愛生命獎章得獎人到喜樂保育院，來自阿富汗的「祖赫拉管弦樂團」演奏之後，播放喜樂創辦和服務成果的影片，林玉嫦隨即專題演講，活動結束前，全體與會人員到喜樂保育院創辦人瑪喜樂紀念園區向瑪喜樂塑像獻花。

林玉嫦說她3歲罹患小兒麻痺，同年喪母就被送進孤兒院，6歲進喜樂保育院受到「喜樂阿嬤」瑪喜樂無私的照顧，她不但上學讀書，學會自立、自信和感恩，最後完成高中學業，回到喜樂保育院服務，接著半工半讀取得大學及碩士的學位，從基層工作者到成為機構領導者，延續喜樂阿嬤的愛心志業，期許自己也能為更多弱勢民眾帶來亮光。

推薦人合正巨霸集團總裁蕭義明肯定林玉嫦不卑不亢，把個人苦難化為助人動力，青春歲月都奉獻在社會福利事業，這利人精神讓她在全球熱愛生命獎章遴選脫穎而出；蕭義明說，今年是喜樂保育院創立六十周年，林玉嫦得獎與院慶相得益彰。

今年台港6人得到全球熱愛生命獎章，周大觀文教基金會創辦人周進華表示，生命的價值不在於長度，而在於寬度與深度，全球熱愛生命獎章得獎人雖然天生「不完美」，卻以堅韌心靈活出完美生命，今林玉嫦與全球熱愛生命獎章得主共聚，一起和基金會傳遞愛與希望。