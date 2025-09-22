噪音車超標如救護車被重罰 中彰投139縣道啟動雷霆靜音專案

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣環保局於9月20日會同台中市及南投縣環保局展開「雷霆靜音」聯合稽查專案，兩天共攔查256輛車。圖／彰化環保局提供
彰化縣環保局於9月20日會同台中市及南投縣環保局展開「雷霆靜音」聯合稽查專案，兩天共攔查256輛車。圖／彰化環保局提供

彰化縣多處道路長期受噪音車擾民，彰化縣府統計包括彰化市中山路、金馬路、彰南路；員林市員林大道、中山路、莒光路；埔心鄉中正路、員鹿路等均為熱點，今年在139縣道實測最高噪音值達100.1分貝，相當於救護車音量，超標14.1分貝，已依法裁罰最高額度3600元。

為守護中部居民生活環境，彰化縣環保局於9月20日會同台中市及南投縣環保局展開「雷霆靜音」聯合稽查專案，在139縣道設置雙向攔查點，並於攔查點後方加裝移動式聲音照相科技執法設備，以防駕駛刻意拉高轉速規避取締。

彰化縣府環保局指出，行動兩天共攔查256輛車，其中噪音超標2輛、有汙染疑慮5輛、排氣不合格6輛、改裝未登記1輛；另透過延長移動式科技執法，再取締2輛違規車輛，此次專案彰化縣攔查數比過往多出7成，有噪音汙染之虞，通知到檢數增長2倍以上。

針對縣內民眾熱議的噪音車熱點路段，環保局則採用移動式設備不定時、不定點執行取締，環保局說，彰化縣目前已建置11套聲音照相科技執法設備，其中9套固定、2套移動，分布於台1線、139縣道等主要道路，全天候24小時監測，設置數量中部地區最多；年底前將再新增3套固定及1套移動設備，總數達15套，取締能量再升級。

彰化縣環保局於9月20日會同台中市及南投縣環保局展開「雷霆靜音」聯合稽查專案。圖／彰化環保局提供
彰化縣環保局於9月20日會同台中市及南投縣環保局展開「雷霆靜音」聯合稽查專案。圖／彰化環保局提供
彰化縣環保局今年在139縣道實測最高噪音值達100.1分貝，相當於救護車音量，超標14.1分貝，已依法裁罰最高額度3600元。圖／彰化環保局提供
彰化縣環保局今年在139縣道實測最高噪音值達100.1分貝，相當於救護車音量，超標14.1分貝，已依法裁罰最高額度3600元。圖／彰化環保局提供

