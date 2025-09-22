中市藍色公路浪漫氛圍下 市府促成34單身男女互訴衷情

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府舉辦「藍色公路~藝起夯窯擺」單身聯誼活動，34位單身男女一同在浪漫氛圍中聯誼。圖／台中市政府提供
台中市政府舉辦「藍色公路~藝起夯窯擺」單身聯誼活動，34位單身男女一同在浪漫氛圍中聯誼。圖／台中市政府提供

台中市政府民政局舉辦「藍色公路~藝起夯窯擺」單身聯誼活動，34位單身男女一同聚在大肚藍色公路上一家餐廳的青翠草地和浪漫氛圍中聯誼，會後大家都表示願意進一步交往。民政局長吳世瑋說，這次的配對率創歷史新高，很高興能幫助攻單身民眾找到另一伴。

他說，大肚戶所利用大肚山的自然景觀，將浪漫氛圍與創意巧妙融合，讓參與民眾在視野遼闊、景緻優美的綠色場地展現自我，並透過創意窯烤披薩與袖珍美食模型手作體驗，營造輕鬆交流的環境，讓這場浪漫旅程不僅是難忘的相遇，更是幸福新篇章的開始。

大肚戶所主任江明珠表示，大肚區華南路夜晚因藍色路燈串聯，宛如藍色珍珠項鍊，素有「藍色公路」美名，此次聯誼活動特別選在藍色公路上的「用上自然膳食堂」舉行，該場地由一對退休教師夫妻精心打造，擁有大片草地與花園造景，氛圍清幽浪漫。

活動中，大家體驗龍眼木窯烤創意披薩製作，在合作與分享中拉近彼此距離。隨後享用浪漫午餐，再投入美食微型景觀模型的手作體驗，在療癒有趣的創作過程中，度過浪漫又知性的美好時光。

壓軸的「封緘傳情、倆倆相邀」環節讓現場氣氛瞬間升溫，單身男女在期待與緊張中，透過悄悄話與小驚喜，傳遞藏在心底的真摯情意，並成功促成17對有緣人互表心意，期盼能持續培養感情。

台中市政府舉辦「藍色公路~藝起夯窯擺」單身聯誼活動，34位單身男女在浪漫氛圍中聯誼。圖／台中市政府提供
台中市政府舉辦「藍色公路~藝起夯窯擺」單身聯誼活動，34位單身男女在浪漫氛圍中聯誼。圖／台中市政府提供
台中市政府舉辦「藍色公路~藝起夯窯擺」單身聯誼活動，34位單身男女一同在浪漫氛圍中聯誼。圖／台中市政府提供
台中市政府舉辦「藍色公路~藝起夯窯擺」單身聯誼活動，34位單身男女一同在浪漫氛圍中聯誼。圖／台中市政府提供

