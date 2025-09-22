中市與亞總簽備忘錄 單一窗口服務台商定居投資

快訊

中央社／ 台中22日電

台中市政府今天與亞洲台灣商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，未來市府將以單一諮詢窗口機制，服務海外台商投資、置產與定居台中等快速落地需求。

市長盧秀燕代表市府與亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，將設置單一諮詢窗口機制，整合台商返台所面臨投資、置產與定居等需求，提供一站式、全方位協助服務。

盧秀燕在會中表示，落葉歸根是華人觀念，很多台商在海外奮鬥有成後，就會想要回台投資或定居，上次與陳舒琴會面時，雙方都認為應提供台商協助，於是市府提供單一窗口途徑，讓台商想要回台投資及定居時，不用在市府各局處間疲於奔命，包括置產、健保、醫療、孩子教育、戶籍及稅賦等。

陳舒琴說，感謝市府團隊為亞總台商設置返台投資綠色通道，不僅讓亞總會員在回台投資定居時享受更快速及更高效一站式服務，更重要的是，搭起橋梁推動亞洲台商與在台灣台商之間的商業交流與分享，藉此打造共榮共好台商圈。

盧秀燕還說，亞總有20多個台商會，分布在亞洲各國，這是雙方簽署的第一個綠色通道，未來可擴大到世界各洲，由於台灣正面臨美國關稅問題，也希望藉由海外台商協助國內產業分散市場，進到那些國家去投資或合作。

陳舒琴指出，葉落歸根一直以來都是一個話題，但在這一次全球經貿不穩定情況下，尤其是美國關稅調整，對海外台商確是一波重大衝擊，也在這波衝擊中，讓台商會員因而特別去思考，是否要把資源整合回來台灣，以台灣為中心，向各國再次出發；也因這一波全球經貿不穩定情況，反而促成葉落歸根這件事情提早發生。

